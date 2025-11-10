Punjab

पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव की मांग पर छात्र विरोध, नेताओं और हस्तियों ने जताया समर्थन

फटाफट पढ़ें:

  • पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र सीनेट चुनाव मांग रहे
  • परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया
  • मंत्रालय ने 28 अक्टूबर का आदेश वापस लिया
  • छात्र आंदोलन जारी, विश्वविद्यालय बंद का आह्वान
  • नेताओं और हस्तियों ने छात्रों का समर्थन किया

Punjab News : पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनावों की घोषणा की मांग को लेकर छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं. सोमवार को उनके प्रदर्शन को देखते हुए यूनिवर्सिटी परिसर और आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया. ‘पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा’ के बैनर तले छात्र केंद्र के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. जिसमें यूनिवर्सिटी के शासी निकाय सीनेट और सिंडिकेट के पुनर्गठन वापस लेने की मांग शामिल है.

मंत्रालय ने आदेश वापस लिया

छात्रों के विरोध और नेताओं की आलोचना के बीच, शिक्षा मंत्रालय ने 7 नवंबर को 28 अक्टूबर के अपने आदेश को वापस ले लिया, जिसमें दोनों निकायों के पुनर्गठन और पुनर्संरचना की अधिसूचना थी. इसके बावजूद छात्र आंदोलन जारी रखे हुए हैं और सोमवार को विश्वविद्यालय बंद का आह्वान कर सीनेट चुनाव की घोषणा के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं.

यूनिवर्सिटी में सुरक्षा कड़ी पुलिस तैनात

आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी परिसर और उसके आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वारों पर ब्रेकर लगा दिए गए हैं. सोमवार के विरोध प्रदर्शन से निपटने के लिए अधिकारियों ने अलग-अलग सड़कों पर जांच चौकियां स्थापित की हैं. वहीं, चंडीगढ़-मोहाली सीमा पर भी सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है.

अश्मीत सिंह ने विरोध की तैयारी का दावा

वहीं पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट यूनियन (पीयूसीएससी) के उपाध्यक्ष अश्मीत सिंह ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि कई छात्रों को यूनिवर्सिटी में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है. प्रशासन ने सोमवार और मंगलवार को छुट्टी की घोषणा की है और केवल विश्वविद्यालय के पहचान पत्र वाले छात्र ही परिसर में प्रवेश कर सकते हैं.

नेताओं और हस्तियों ने छात्रों का समर्थन किया

सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और कई किसान संगठनों के कई नेता और कलाकार प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में सामने आए हैं. पंजाब के मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां, पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा, कांग्रेस सांसद धर्मवीर गांधी और अमर सिंह, कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल ने रविवार को छात्रों को समर्थन दिया.

यह भी पढ़ें : आजम खान ने बिहार चुनाव 2025 में प्रचार से बनाई दूरी, मतदाताओं से लोकतंत्र और एकता के लिए वोट करने की अपील

