Sanjay Verma Condolence Punjab : पंजाब के कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने आज अपने अबोहर दौरे के दौरान संजय वर्मा के परिवार से मुलाकात कर गहरी सांत्वना व्यक्त की. उन्होंने संजय वर्मा के भाई जगत वर्मा सहित परिवार के सदस्यों से बात की और उनके साथ दुख को साझा किया.

मंत्री गोयल ने वर्मा परिवार की कपड़ा व्यवसाय में मेहनत और योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा कि परिवार ने इस क्षेत्र में एक मजबूत नाम बनाया है. उन्होंने यह भी बताया कि संजय वर्मा का असमय निधन न केवल परिवार के लिए बल्कि पूरे पंजाब के लिए एक बड़ा नुकसान है.

सरकार का भरोसा, दोषियों पर होगी कड़ी कार्यवाई

सरकार की ओर से मंत्री ने परिवार को भरोसा दिलाया कि इस दुखद घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और संबंधित मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह स्पष्ट किया कि न्याय के हर संभव प्रयास किए जाएंगे.

इस अवसर पर बल्लुआना से विधायक अमनदीप सिंह गोल्डी मुसाफिर भी मंत्री के साथ मौजूद थे. मंत्री गोयल का यह दौरा सरकार की उन परिवारों के प्रति संवेदनशीलता और न्याय सुनिश्चित करने के संकल्प को दर्शाता है जो इस प्रकार के दुखद हादसों से प्रभावित हुए हैं.

