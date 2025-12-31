Chandigarh : 16वीं पंजाब विधान सभा के 11वें (विशेष) सत्र के दौरान सदन द्वारा पूर्व राज्यपाल, पंजाब एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल, पूर्व मंत्री जगतार सिंह मुलतानी, पूर्व राज्य मंत्री तारा सिंह लाडल, पूर्व विधायक तरलोचन सिंह सूंढ, बॉलीवुड के प्रसिद्ध स्टार एवं लोक सभा के पूर्व सदस्य धर्मेंद्र सिंह दियोल, गायक राजवीर सिंह जवंदा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध चित्रकार गोबिंदर सिंह सोहल, प्रसिद्ध पंजाबी संगीतकार एवं उस्ताद पूरन शाह कोटी तथा विधायक दलजीत सिंह भोला के पिता बलबीर सिंह गरेवाल की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
समूचे सदन ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सम्मान स्वरूप दिवंगत आत्माओं की स्मृति में दो मिनट का मौन भी धारण किया।
