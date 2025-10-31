फटाफट पढ़ें
- देशभर में मनाई गई पटेल जयंती
- पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की
- स्टैच्यू यूनिटी परेड आयोजित हुई
- 16 राज्यों की पुलिस ने भाग लिया
- अमित शाह ने रन फॉर यूनिटी शुरू की
150th Birth Anniversary : आज देशभर में लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ थीम के तहत विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया पहुंचकर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की. साल 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से पटेल जयंती हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है.
पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परेड में की शिरकत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवड़िया में आयोजित भव्य एकता परेड में भी हिस्सा ले रहे हैं. ये परेड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने आयोजित की जा रही है. जिसमें 16 राज्यों के पुलिस बल शामिल हो रहे हैं. साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी कदम ताल करते हुए नजर आएंगे.
बता दें कि परेड के दौरान राज्य की झांकियां अलग-अलग संस्कृति को पेश करेंगी. राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में सांस्कृतिक उत्सव और सुरक्षा बलों का अद्भुत तालमेल दिखेगा जिसमें उनके कौशल, अनुशासन और वीरता का प्रदर्शन किया जाएगा. केवड़िया में ये आयोजन दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस परेड की तर्ज पर किया जा रहा है.
पीएम मोदी ने सरदार पटेल को नमन किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर संदेश साझा करते हुए कहा कि ”भारत आज लौह पुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता है. वे देश के एकीकरण के पीछे प्रेरक शक्ति थे, और इस प्रकार हमारे राष्ट्र के प्रारंभिक वर्षों में इसके भाग्य को आकार दे रहे थे. राष्ट्रीय अखंडता, सुशासन और जनसेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी. हम एक अखंड, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के उनके दृष्टिकोण को बनाए रखने के अपने सामूहिक संकल्प की भी पुष्टि करते हैं.”
वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम से ‘रन फॉर यूनिटी’ को झंडी दिखाई.
यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप