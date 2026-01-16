Punjabराज्य

‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ के 320वें दिन पंजाब पुलिस ने 40.1 किलो हेरोइन सहित 84 नशा तस्करों को काबू किया

Ajay Yadav16 January 2026 - 9:14 AM
1 minute read
Punjab Police :
'युद्ध नशों के विरुद्ध' के 320वें दिन पंजाब पुलिस ने 40.1 किलो हेरोइन सहित 84 नशा तस्करों को काबू किया

Punjab Police : प्रदेश से नशों के पूर्ण उन्मूलन के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर शुरू की गई मुहिम “युद्ध नशों के विरुद्ध” के 320वें दिन पंजाब पुलिस ने आज 263 स्थानों पर छापेमारी की. इसके परिणामस्वरूप राज्य भर में 84 एफआईआर दर्ज कर 58 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया. इसके साथ ही 320 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 44,630 हो गई है.

इन छापेमारियों के दौरान गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 40.1 किलोग्राम हेरोइन, 609 नशीली गोलियां/कैप्सूल तथा 2060 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है.

पंजाब को नशा मुक्त बनाने के निर्देश

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपीज़ को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं. पंजाब सरकार द्वारा नशों के विरुद्ध इस लड़ाई की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति का भी गठन किया गया है.

263 जगहों पर पुलिस छापेमारी

इस ऑपरेशन के दौरान 56 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 800 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 100 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 263 स्थानों पर छापेमारी की, उन्होंने आगे बताया कि दिन भर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 280 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की.

यह भी उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने राज्य से नशों के उन्मूलन के लिए त्रि-आयामी रणनीति-इन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (ईडीपी)-लागू की है. इसी रणनीति के तहत आज पंजाब पुलिस ने 24 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास का इलाज लेने के लिए राजी किया है.

ये भी पढ़ें- लॉरेंस गैंग भारत सरकार के लिए कर रहा काम, कनाडा पुलिस की सीक्रेट रिपोर्ट

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav16 January 2026 - 9:14 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब में नशा तस्करी का बड़ा खुलासा : अमृतसर से 40 किलो हेरोइन और चार आरोपी गिरफ्तार

पंजाब में नशा तस्करी का बड़ा खुलासा : अमृतसर से 40 किलो हेरोइन और चार आरोपी गिरफ्तार

16 January 2026 - 8:54 AM
Photo of आजमगढ़ में अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह गिरफ्तार, लाखों रुपये और लग्जरी सामान बरामद

आजमगढ़ में अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह गिरफ्तार, लाखों रुपये और लग्जरी सामान बरामद

16 January 2026 - 8:16 AM
Photo of भगवंत सिंह मान ने अकाल तख़्त साहिब में किया नतमस्तक, सिख समुदाय के सर्वोच्च तख़्त को समर्पित किया दिन

भगवंत सिंह मान ने अकाल तख़्त साहिब में किया नतमस्तक, सिख समुदाय के सर्वोच्च तख़्त को समर्पित किया दिन

15 January 2026 - 7:43 PM
Photo of धान खरीदी में नया रिकॉर्ड: 13 जनवरी तक 17.77 लाख किसानों के खातों में पहुंचा ₹23,448 करोड़

धान खरीदी में नया रिकॉर्ड: 13 जनवरी तक 17.77 लाख किसानों के खातों में पहुंचा ₹23,448 करोड़

15 January 2026 - 7:34 PM
Photo of अपनी बेटी के साथ 12 सालों तक रेप करने वाले दरिंदे को कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा, हैवानियत सुन कांप उठेगा कलेजा

अपनी बेटी के साथ 12 सालों तक रेप करने वाले दरिंदे को कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा, हैवानियत सुन कांप उठेगा कलेजा

15 January 2026 - 7:11 PM
Photo of भोपाल के बेरसिया में भीषण सड़क हादसा, ट्रक-पिकअप टक्कर में 5 की मौत, कई घायल

भोपाल के बेरसिया में भीषण सड़क हादसा, ट्रक-पिकअप टक्कर में 5 की मौत, कई घायल

15 January 2026 - 3:42 PM
Photo of राजस्थान में हृदयविदारक घटना, एक ही परिवार के 7 महिलाओं की मौत, पूरे गांव में मचा हाहाकार

राजस्थान में हृदयविदारक घटना, एक ही परिवार के 7 महिलाओं की मौत, पूरे गांव में मचा हाहाकार

15 January 2026 - 3:29 PM
Photo of BMC चुनाव 2026: उद्धव ठाकरे का सरकार पर गंभीर आरोप, स्याही मिटाने की साजिश का दावा

BMC चुनाव 2026: उद्धव ठाकरे का सरकार पर गंभीर आरोप, स्याही मिटाने की साजिश का दावा

15 January 2026 - 2:40 PM
Photo of मोहाली में रियल एस्टेट और शहरी विकास को नई गति : GMADA की 5,460 करोड़ की मेगा ई-नीलामी

मोहाली में रियल एस्टेट और शहरी विकास को नई गति : GMADA की 5,460 करोड़ की मेगा ई-नीलामी

15 January 2026 - 12:57 PM
Photo of पंजाब में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और कानूनी जागरूकता, सरकार ने किया ऐलान

पंजाब में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और कानूनी जागरूकता, सरकार ने किया ऐलान

15 January 2026 - 12:57 PM
Back to top button