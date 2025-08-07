राष्ट्रीय

नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस: अदालत ने ईडी से मांगा स्पष्टीकरण

Anup Tiwari7 August 2025 - 5:27 PM
2 minutes read
National Herald Money Laundering Case
अदालत ने ईडी से आरोपपत्र पर मांगा स्पष्टीकरण

National Herald Money Laundering Case : राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत में नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई गुरुवार को हुई, जिसमें अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आरोपपत्र पर कुछ बिंदुओं को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है. यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के नाम शामिल हैं.

सोनिया, राहुल समेत कई बड़े नाम शामिल

ईडी द्वारा दाखिल आरोपपत्र में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी, दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा, आस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा के अलावा निजी कंपनी यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया गया है.
ईडी ने अदालत को बताया है कि नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की लगभग दो हजार करोड़ रुपये की संपत्ति को यंग इंडियन कंपनी ने महज 90 करोड़ रुपये के ऋण के बदले धोखाधड़ी से अधिग्रहित किया. ईडी का आरोप है कि यह पूरी प्रक्रिया अवैध रूप से की गई और इससे मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका बनती है.

शुक्रवार को आ सकता है फैसला

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने अब शुक्रवार, 8 अगस्त को इस मामले में यह निर्णय सुना सकते हैं कि ईडी द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया जाए या नहीं. पहले यह फैसला 29 जुलाई को आना था, लेकिन अदालत ने इसे टालते हुए सुनवाई की अगली तारीख 7 और 8 अगस्त निर्धारित की थी. इससे पहले 14 जुलाई को अदालत ने ईडी और सभी आरोपित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया था.

कर्ज के बहाने संपत्तियों पर किया गया कब्जा

ईडी की ओर से अतिरिक्त सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत में कहा कि यह मामला केवल कर्ज के लेनदेन का नहीं बल्कि संगठित धोखाधड़ी का है. एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की बहुमूल्य संपत्तियों को यंग इंडियन कंपनी द्वारा बेहद कम राशि में हासिल करना न केवल अवैध है, बल्कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की स्पष्ट तस्वीर उभरती है. ईडी का कहना है कि यह सौदा कर्ज की आड़ में संपत्तियों पर कब्जे का एक जरिया था, जिससे कुछ चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचाया गया.

यह भी पढ़ें : 750 करोड़ के GST घोटाले से जुड़े मामले पर ईडी की कार्यवाई, व्यवसायी ज्ञानचंद जायसवाल के ठिकानों पर की छापेमारी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari7 August 2025 - 5:27 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of अमेरिका हमें धमका नहीं सकता, भारत भी लगाए 50% टैरिफ, शशि थरूर का ट्रंप पर हमला

अमेरिका हमें धमका नहीं सकता, भारत भी लगाए 50% टैरिफ, शशि थरूर का ट्रंप पर हमला

7 August 2025 - 4:00 PM
Photo of अमेरिका द्वारा अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाए जाने पर ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला, जानें क्या कहा

अमेरिका द्वारा अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाए जाने पर ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला, जानें क्या कहा

7 August 2025 - 2:13 PM
Photo of किसानों के हितों से भारत समझौता नहीं करेगा”, पीएम मोदी ने डोनाल्‍ड ट्रंप को दिया सीधा जवाब

किसानों के हितों से भारत समझौता नहीं करेगा”, पीएम मोदी ने डोनाल्‍ड ट्रंप को दिया सीधा जवाब

7 August 2025 - 10:37 AM
Photo of जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन, दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ली अंतिम सांस

जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन, दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ली अंतिम सांस

5 August 2025 - 3:16 PM
Photo of अनिल अंबानी पर ED की बड़ी कार्रवाई, लोन घोटाले में पूछताछ, रिलायंस ग्रुप के बड़े अफसरों पर भी शिकंजा

अनिल अंबानी पर ED की बड़ी कार्रवाई, लोन घोटाले में पूछताछ, रिलायंस ग्रुप के बड़े अफसरों पर भी शिकंजा

5 August 2025 - 1:53 PM
Photo of राहुल गांधी के बचाव में प्रियंका गांधी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर दी प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

राहुल गांधी के बचाव में प्रियंका गांधी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर दी प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

5 August 2025 - 1:04 PM
Photo of NDA संसदीय दल की बैठक, ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का अभिनंदन, पहलगाम हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि

NDA संसदीय दल की बैठक, ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का अभिनंदन, पहलगाम हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि

5 August 2025 - 12:19 PM
Photo of अमेरिका के टैरिफ फैसले से भारत पर दबाव, विकास दर और जीडीपी को झटका

अमेरिका के टैरिफ फैसले से भारत पर दबाव, विकास दर और जीडीपी को झटका

5 August 2025 - 8:45 AM
Photo of कमल हासन का सनातन धर्म पर बड़ा हमला: कहा ‘तानाशाही से आजादी चाहिए तो छोड़ो ये विचारधारा’

कमल हासन का सनातन धर्म पर बड़ा हमला: कहा ‘तानाशाही से आजादी चाहिए तो छोड़ो ये विचारधारा’

4 August 2025 - 3:18 PM
Photo of बारिश में टमाटर हुआ लाल, 100 रुपये किलो तक पहुंचा भाव, मुंबई से दिल्ली-NCR तक हाहाकार!

बारिश में टमाटर हुआ लाल, 100 रुपये किलो तक पहुंचा भाव, मुंबई से दिल्ली-NCR तक हाहाकार!

4 August 2025 - 2:22 PM
Back to top button