Biharक्राइम

मोतिहारी में ट्रक ने बाइक और ई-रिक्शा को मारी टक्कर, 5 की मौत, दर्जनों घायल

Shanti Kumari30 November 2025 - 3:54 PM
Motihari Road Accident

Motihari Road Accident : बिहार के मोतिहारी से एक भयानक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक साथ आठ से अधिक बाइक और एक ई-रिक्शा को टक्कर मार दी. इस हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और करीब एक दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद स्थानीय लोग बेहद आक्रोशित हो गए और उन्होंने थानाध्यक्ष से लेकर डीएसपी तक से तीखी बहस की.

हादसे के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और देखते ही देखते भारी भीड़ जमा हो गई. यह घटना कोटवा के दीपउ मोड़ की है. जानकारी के अनुसार आज दोपहर करीब 12.30 बजे कोटवा के दीपउ मोड़ के पास कई बाइक सवार, ई-रिक्शा और पैदल यात्री सड़क पार करने के लिए खडे थे.

इस बीच एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने डिवाइडर तोड़ते हुए सड़क पार करने के लिए खड़े लोगों को टक्कर मार दी. इस हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

घटना के बाद मृतकों के परिजन रोते-बिलखते नजर आए और पूरा इलाका शोक में डूब गया. यह हादसा कोटवा के दीपउ मोड़ पर हुआ, जो एनएच दिल्ली-काठमांडू मार्ग पर स्थित है. यहाँ अक्सर सड़क हादसे होते रहते हैं. लोग लंबे समय से अंडरपास या ओवरब्रिज बनाने की मांग कर रहे हैं. स्थानीय लोग आक्रोशित हैं और वरिष्ठ अधिकारियों को घटनास्थल पर बुलाने पर जोर दे रहे हैं.

