Punjabराज्य

इन्वेस्ट पंजाब के तहत 35 करोड़ रुपये की लागत वाले नए ‘टूल रूम’ यूनिट का उद्घाटन किया

Ajay Yadav11 January 2026 - 11:16 AM
2 minutes read
Punjab News :
डिफेंस और एयरोस्पेस में युवाओं को मिलेगा नया भविष्य, पंजाब सरकार की ऐतिहासिक पहल

Invest Punjab : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के तहत ‘इन्वेस्ट पंजाब’ के माध्यम से विभिन्न कंपनियों से संपर्क कर राज्य में करोड़ों रुपये का निवेश कराया जा रहा है.

ये शब्द पंजाब सरकार के उद्योग, वाणिज्य एवं स्थानीय निकाय संबंधी कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने स्थानीय फोकल प्वाइंट में के.जे. फोर्जिंग द्वारा 35 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित नए ‘टूल रूम’ यूनिट के उद्घाटन अवसर पर कहे.

कैबिनेट मंत्री अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार उद्योग को प्रोत्साहन देने और अनुकूल वातावरण सृजित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिसके चलते अन्य राज्यों के उद्योगपति भी यहां करोड़ों रुपये का निवेश कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में के.जे. ग्रुप द्वारा 35 करोड़ रुपये की लागत से नया ‘टूल रूम’ यूनिट स्थापित किया गया है.

उद्योग को मिलेगी नई मजबूती

उन्होंने आगे बताया कि वर्ष 2025 के दौरान के.जे. परिवार द्वारा 52 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, जबकि वर्ष 2026 में 12 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट के माध्यम से 66 करोड़ रुपये का और निवेश किया जाएगा. उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस निवेश से जहां उद्योग फिर से मजबूती की ओर बढ़ेगा, वहीं हजारों बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे.

इस अवसर पर उनके साथ राज्य सूचना आयुक्त हरप्रीत सिंह संधू, सीसू से उपकार सिंह आहूजा, मुख्य प्रशासक ग्लाडा संदीप कुमार, के.जे. ग्रुप से गोपी कोठारी, अमित कोठारी, नवीन बहल सहित बड़ी संख्या में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि उपस्थित थे. कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इस नए यूनिट में लगी अधिकांश मशीनें भारत के बेंगलुरु और गुजरात जैसे शहरों में ही विकसित की गई हैं, जबकि पहले ये मशीनें विदेशों से आयात की जाती थीं.

87 सब-डिवीजनों में टेंडर प्रक्रिया जारी

पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पंजाब का धन्यवाद किया, जिन्होंने उन्हें स्थानीय सरकारों विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है, उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर निगमों और नगर परिषदों से संबंधित समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा, उन्होंने कहा कि पीएसपीसीएल को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएंगे कि किसी भी गांव, कस्बे या शहर में कोई तार लटकती हुई न दिखाई दे. इसके तहत 87 सब-डिवीजनों में टेंडर प्रक्रिया जारी है.

आवारा कुत्तों की समस्या पर विशेष ध्यान

इसके अतिरिक्त, सीवरेज प्रणाली को अपग्रेड किया जाएगा तथा सड़क बुनियादी ढांचे में भी और सुधार किए जाएंगे. आवारा कुत्तों की समस्या पर विशेष ध्यान देते हुए उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

बुद्धा दरिया के पुनर्जीवन पर युद्धस्तरीय काम

स्थानीय निकाय संबंधी कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार की प्रमुख परियोजनाओं में से एक बुद्धा दरिया के पुनर्जीवन के कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि डेयरियों का गोबर और अन्य अपशिष्ट नदी में डालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. बुद्धा दरिया के किनारे स्थित डाइंग यूनिटों और अन्य फैक्ट्रियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बिना उपचारित पानी को नदी में न छोड़ा जाए.

इस अवसर पर के.जे. ग्रुप ने कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा और मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान का विशेष धन्यवाद करते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने उद्योग-अनुकूल नीतियों और काम करने के लिए सबसे शांतिपूर्ण वातावरण का सृजन किया है. साथ ही ग्रुप ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 21 लाख रुपये का योगदान भी दिया.

ये भी पढ़ें – जामा मस्जिद क्षेत्र से हटेगा अतिक्रमण, हाई कोर्ट का सख्त आदेश, MCD ने शुरू की तैयारी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav11 January 2026 - 11:16 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of Vigilance Bureau का बड़ा एक्शन, 2025 में 187 रिश्वतखोरों को रंगे हाथ पकड़ा

Vigilance Bureau का बड़ा एक्शन, 2025 में 187 रिश्वतखोरों को रंगे हाथ पकड़ा

11 January 2026 - 7:38 PM
Photo of पंजाब सरकार का डिजिटल कदम, उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट के लिए आवेदन करना हुआ आसान

पंजाब सरकार का डिजिटल कदम, उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट के लिए आवेदन करना हुआ आसान

11 January 2026 - 6:53 PM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का बड़ा कदम, युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का बड़ा कदम, युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग

11 January 2026 - 6:03 PM
Photo of Punjab Weather : पंजाब में ठंड से बढ़ी ठिठुरन, हवाई सेवाओं पर पड़ा असर, दो दिन घने कोहरे का अलर्ट

Punjab Weather : पंजाब में ठंड से बढ़ी ठिठुरन, हवाई सेवाओं पर पड़ा असर, दो दिन घने कोहरे का अलर्ट

11 January 2026 - 2:36 PM
Photo of 9.12 करोड़ की लागत से तैयार “सत्कार घर” कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर द्वारा बुजुर्गों को समर्पित

9.12 करोड़ की लागत से तैयार “सत्कार घर” कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर द्वारा बुजुर्गों को समर्पित

11 January 2026 - 2:27 PM
Photo of पहचान और धर्म पर बहस, वारिस पठान के बयान और बीजेपी-शिवसेना विवाद ने बढ़ाई गर्मी

पहचान और धर्म पर बहस, वारिस पठान के बयान और बीजेपी-शिवसेना विवाद ने बढ़ाई गर्मी

11 January 2026 - 12:51 PM
Photo of सीमा तनाव, बाढ़ और कर्ज, पंजाब पर ट्रिपल अटैक, हरपाल चीमा ने केंद्र से मांगा स्पेशल पैकेज

सीमा तनाव, बाढ़ और कर्ज, पंजाब पर ट्रिपल अटैक, हरपाल चीमा ने केंद्र से मांगा स्पेशल पैकेज

11 January 2026 - 12:49 PM
Photo of बठिंडा में नया रेलवे ओवरब्रिज, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जनता को दी बड़ी राहत

बठिंडा में नया रेलवे ओवरब्रिज, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जनता को दी बड़ी राहत

11 January 2026 - 11:44 AM
Photo of डिफेंस और एयरोस्पेस में युवाओं को मिलेगा नया भविष्य, पंजाब सरकार की ऐतिहासिक पहल

डिफेंस और एयरोस्पेस में युवाओं को मिलेगा नया भविष्य, पंजाब सरकार की ऐतिहासिक पहल

11 January 2026 - 10:47 AM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 315वें दिन पंजाब पुलिस द्वारा 7.7 किलो हेरोइन सहित 82 नशा तस्कर काबू

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 315वें दिन पंजाब पुलिस द्वारा 7.7 किलो हेरोइन सहित 82 नशा तस्कर काबू

11 January 2026 - 9:12 AM
Back to top button