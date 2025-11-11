Haryanaक्राइम

फरीदाबाद में गिरफ्तार मुजम्मिल की निशानदेही पर 2563 किलोग्राम संदिग्ध विस्फोटक बरामद, हुए कई खुलासे

Shanti Kumari11 November 2025 - 5:14 PM
2 minutes read
faridabad :

Faridabad : राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट से पहले फरीदाबाद में 2900 किलो से अधिक विस्फोटक सामग्री बरामद की गई. यह कार्रवाई दो चरणों में हुई, पहले 300 किलो से अधिक विस्फोटक और थोड़ी देर बाद 2563 किलो विस्फोटक जब्त किया गया. ये कार्रवाई पहले से गिरफ्तार मुजम्मिल की निशानदेही पर की गई थी. मुजम्मिल के पास से एक स्विफ्ट कार भी मिली,  जो शाहीन नाम की महिला डॉक्टर के नाम पर थी. पुलिस ने अब डॉक्टर शाहीन को भी गिरफ्तार कर लिया है. शाहीन लखनऊ की मूल निवासी है और उसकी तस्वीर जारी कर दी गई है.

डॉक्टर शाहीन और हाफिज इश्तियाक हिरासत में

 फरीदाबाद के फतेहपुर तागा गांव के एक घर से मुजम्मिल की निशानदेही पर 2563 किलोग्राम संदिग्ध विस्फोटक बरामद किया गया, जो शुरुआती जांच में अमोनियम नाइट्रेट जैसा पाया गया. यह घर हाफिज इश्तियाक का था, जो धौज गांव की मस्जिद का मौलाना है. पुलिस ने हाफिज इश्तियाक को भी हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जारी है.

इसके अलावा, स्विफ्ट कार की अल-फलाह यूनिवर्सिटी की डॉक्टर शाहीन शाहिद की मिली. डॉ. शाहीन लखनऊ के लालबाग इलाके की निवासी है. उन्हें जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर श्रीनगर लाकर हिरासत में पूछताछ शुरू की है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि डॉ. मुजम्मिल और शाहीन कब से एक-दूसरे के संपर्क में थे, और मुजम्मिल ने उसकी कार का इस्तेमाल कब से शुरू किया.

बताया गया कि डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनाई पिछले साढ़े तीन साल से फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जनरल फिजिशियन के रूप में कार्यरत थे. वह यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर डॉक्टर्स क्वार्टर्स में रहते थे. जम्मू-कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस के संयुक्त अभियान में उन्हें कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया गया.

हथियार और स्विफ्ट कार बरामद

नकी निशानदेही पर धौज गांव के एक घर से 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ, जो यूनिवर्सिटी कैंपस से केवल 500 मीटर दूर था. उसी कमरे से वॉकी-टॉकी, 20 टाइमर, 20 बैटरी, घड़ी और कुछ रासायनिक सामाग्री भी मिली. इसके अलावा, डॉ. मुजम्मिल के पास से एक स्विफ्ट कार बरामद हुई, जो शाहीन के नाम पर थी. इस कार में एक असॉल्ट राइफल, 83 गोलियां, दो मैगजीन, एक पिस्टल, कुछ जिंदा कारतूस, दो खाली खोखे और पिस्टल की एक मैगजीन भी मिली.

यह भी पढ़ें मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम ने 3 दिन में 5 तस्करी मामले पकड़े, करोड़ों का गांजा और सोना बरामद

