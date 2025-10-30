Patna : बिहार के चुनावी माहौल में आम आदमी पार्टी की एंट्री ने हलचल मचा दी है। पटना पहुंचे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज भाजपा और जेडीयू सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब बिहार की जनता को “झूठी पार्टियों के झूठ से सावधान” रहना होगा।

JDU-BJP ने 20 सालों से ठगा – संजय सिंह

संजय सिंह ने कहा कि भाजपा और जेडीयू की जोड़ी ने बीस सालों से बिहार को ठगा है। उन्होंने गरीबों से लेकर नौजवानों तक को सिर्फ वादे दिए, लेकिन किया कुछ नहीं। बोले, छठी मैया ने खुद भाजपा का झूठ उजागर कर दिया है। दिल्ली में यमुना के किनारे नकली घाट बनाकर यूपी-बिहार के लोगों की आस्था से मज़ाक किया गया। जो लोग छठ जैसे पवित्र पर्व पर भी नाटक करते हैं, उनसे जनता अब सवाल पूछेगी।

‘बिहार के पीछे रहने का जिम्मेदार कौन ?’

उन्होंने कहा कि भाजपा नेता बिहार के लोगों को पलायन करने वाला बताते हैं, लेकिन पिछले बीस साल से बिहार में उनकी ही सरकार है। अगर बिहार पीछे रह गया, रोजगार नहीं मिला, तो फिर जिम्मेदार कौन है? संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में भाजपा ने यूपी-बिहार के लोगों की झुग्गियां तोड़ीं, दुकाने गिराईं, और अब वही लोग बिहार में वोट मांगने आ रहे हैं।

AAP नेता संजय सिंह का BJP पर तंज

युवाओं के सवाल पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने दो करोड़ नौकरियों का वादा किया था, लेकिन अब नौजवानों को कहा जा रहा है, रील बनाओ। उन्होंने तंज कसा, “बिहार का नौजवान रील बनाएगा और जय शाह क्रिकेट से करोड़ों कमाएंगे। ये युवाओं का अपमान है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी संजय सिंह ने जमकर वार किया। बोले, जो अपने ही कार्यकर्ताओं को नहीं पहचानते, जो मंच पर महिला आयोजक के सिर पर गमला रख देते हैं, वो बिहार की जनता को क्या पहचानेंगे? संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली की सरकार ने दस सालों में ईमानदारी से काम किया है, यूपी-बिहार और पूर्वांचल के लोगों की सेवा की है। अब वही भावना लेकर आम आदमी पार्टी बिहार में आई है। हम जनता के मुद्दों पर लड़ने आए हैं, भाजपा-जेडीयू की तरह झूठे वादे करने नहीं।

‘गुजरात में AAP बनी जनता की आवाज’

उन्होंने कहा कि जहां-जहां आम आदमी पार्टी पहुंची है, वहां जनता ने ईमानदारी को वोट दिया है। गुजरात में हमारे विधायक जनता की आवाज़ बने हैं, अब बिहार में भी जनता बदलाव करेगी।

‘भाजपा अब नफरत की फैक्ट्री बन चुकी है’

यूपी सीएम पर निशाना साधते हुए संजय सिंह बोले, सीएम योगी का बुलडोज़र अब मंदिरों पर चल रहा है, काशी, अयोध्या, मिर्जापुर में देख लीजिए। भाजपा अब नफरत की फैक्ट्री बन चुकी है, जो मुसलमानों, दलितों और गरीबों के खिलाफ काम करती है। अंत में संजय सिंह ने कहा, बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है। आम आदमी पार्टी ईमानदार राजनीति की आवाज़ है, जो सड़क से लेकर संसद तक जनता की लड़ाई लड़ेगी।

