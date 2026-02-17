Virat Kohli : भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने फिर से आध्यात्मिक साधना की ओर कदम बढ़ाते हुए मंगलवार, 17 फरवरी को संत प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन के लिए वृंदावन का रुख किया. वहां वे सादगी से जमीन पर बैठकर प्रवचन में शामिल हुए और भक्ति भाव में पूरी तरह से लीन दिखाई दिए.

मथुरा के वृंदावन में भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा मंगलवार को संत प्रेमानंद महाराज से दर्शन और एकांतिक वार्ता करने पहुंचे. सुबह करीब 5:30 बजे वे केली कुंज आश्रम पहुंचे और लगभग एक घंटे तक वहां रुके, जहां उन्होंने महाराज के साथ चर्चा की और सादगी भरे अंदाज में सत्संग में शामिल हुए.

दर्शन के बाद गाड़ी जाम में फंसी

वहीं दर्शन करने के बाद उनकी गाड़ी केलीकुंज आश्रम के बाहर जाम में फंस गई और प्रशंसक भी उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े. काली गाड़ी में बैठकर आए विराट कोहली अनुष्का शर्मा पहले भी कई बार प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने आ चुके हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फरवरी 2026 के मध्य में विराट कोहली लंदन में समय बिताने के बाद मुंबई लौट आए. अब वह आगामी IPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से खेलते हुए दिखाई देंगे, जो इस बार अपने खिताब की रक्षा करने को तैयार है.

3 मैचों में कुल 240 रन बनाए

कोहली ने हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुई श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन किया, उन्होंने 3 मैचों में कुल 240 रन बनाए, 80 के औसत और 105.26 की स्ट्राइक रेट के साथ अपनी टीम को मजबूती दी.

बता दें कि पिछले साल 2025 में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने तीन बार वृंदावन जाकर संत प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लिया. जनवरी में परिवार सहित, मई में विराट के टेस्ट संन्यास के बाद और दिसंबर में वे वहां पहुंचे. इन मुलाकातों में दोनों भावुक और भक्ति भाव में नजर आए, जबकि पहली मुलाकात में उन्होंने सफलता के मंत्र भी पूछे.

