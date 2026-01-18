Magh Mela 2026 : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या पर संगम नोज पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे प्रशासन को व्यवस्था संभालने में कठिनाई हुई. इसी दौरान ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को प्रशासन ने आगे जानें से रोक दिया. भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने उनसे रथ से उतरकर पैदल चलने का आग्रह किया, लेकिन उनके समर्थक और भक्त नहीं माने और आगे बढ़ने लगे.

इस दौरान पुलिस और समर्थकों के बीच धक्का-मुक्की और हल्की झड़प हुई. फिलहाल शंकराचार्य का जुलूस रोक दिया गया है, और स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं.

पुलिस ने संतों को रोकने का किया प्रयास

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि अधिकारी संतों के खिलाफ कदम उठा रहे हैं, उन्होंने कहा, “पुलिस भी संतों को रोक रही है, संतों पर कार्रवाई की जा रही है. हमने प्रशासन को कहा कि हम सहयोग के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रशासन ने हमें रूकने के लिए कहा. इसलिए अब हम स्नान के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे.”

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रशासन पर आरोप

वही, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब प्रशासन ने हमें रुकने को कहा, तो हम लौटने लगे, लेकिन लौटते ही हमारे संतों पर कार्रवाई की गई, उन्होंने कहा, “हमने तय किया था कि वापस जाएंगे, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे और स्नान करेंगे. अगर हमें रोका जाएगा तो रोकें. इनको ऊपर से आदेश होगा ये सीएम के इशारे पर हो रहा होगा. हमने कुम्भ मेले में उनको जिम्मेदार ठहराया था तो वो बदला लेने के लिए कर रहें हैं या उनको खुश करने के लिए अधिकारी हमारा अपमान कर रहें है.

