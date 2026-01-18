Uncategorized

प्रशासन ने रोक दिया स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का रथ, भीड़ को देखते हुए पैदल जाने को कहा

Ajay Yadav18 January 2026 - 12:27 PM
1 minute read
Magh Mela 2026 :
प्रशासन ने रोक दिया स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का रथ, भीड़ को देखते हुए पैदल जाने को कहा

Magh Mela 2026 : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या पर संगम नोज पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे प्रशासन को व्यवस्था संभालने में कठिनाई हुई. इसी दौरान ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को प्रशासन ने आगे जानें से रोक दिया. भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने उनसे रथ से उतरकर पैदल चलने का आग्रह किया, लेकिन उनके समर्थक और भक्त नहीं माने और आगे बढ़ने लगे.

इस दौरान पुलिस और समर्थकों के बीच धक्का-मुक्की और हल्की झड़प हुई. फिलहाल शंकराचार्य का जुलूस रोक दिया गया है, और स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं.

पुलिस ने संतों को रोकने का किया प्रयास

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि अधिकारी संतों के खिलाफ कदम उठा रहे हैं, उन्होंने कहा, “पुलिस भी संतों को रोक रही है, संतों पर कार्रवाई की जा रही है. हमने प्रशासन को कहा कि हम सहयोग के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रशासन ने हमें रूकने के लिए कहा. इसलिए अब हम स्नान के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे.”

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रशासन पर आरोप

वही, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब प्रशासन ने हमें रुकने को कहा, तो हम लौटने लगे, लेकिन लौटते ही हमारे संतों पर कार्रवाई की गई, उन्होंने कहा, “हमने तय किया था कि वापस जाएंगे, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे और स्नान करेंगे. अगर हमें रोका जाएगा तो रोकें. इनको ऊपर से आदेश होगा ये सीएम के इशारे पर हो रहा होगा. हमने कुम्भ मेले में उनको जिम्मेदार ठहराया था तो वो बदला लेने के लिए कर रहें हैं या उनको खुश करने के लिए अधिकारी हमारा अपमान कर रहें है.

ये भी पढ़ें- CM Yogi in Kashi : काशी में CM योगी का विपक्ष पर हमला, कहा- कुछ लोग ले रहे फिरौती

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav18 January 2026 - 12:27 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of बिजनेस टाइकून अनिल अग्रवाल पर टूटा दुखों का पहाड़, अमेरिका में इकलौते बेटे की मौत

बिजनेस टाइकून अनिल अग्रवाल पर टूटा दुखों का पहाड़, अमेरिका में इकलौते बेटे की मौत

8 January 2026 - 7:26 PM
Photo of नेपाल में खुद की बनाई सरकार से नाखुश हैं Gen-Z, नए सरकार के वादे निकले खोखले

नेपाल में खुद की बनाई सरकार से नाखुश हैं Gen-Z, नए सरकार के वादे निकले खोखले

7 January 2026 - 6:33 PM
Photo of रेलवे में बंपर भर्ती, दसवीं पास के लिए सुनहरा मौका, जानें आवेदन की तारीख और प्रक्रिया

रेलवे में बंपर भर्ती, दसवीं पास के लिए सुनहरा मौका, जानें आवेदन की तारीख और प्रक्रिया

6 January 2026 - 4:05 PM
Photo of अमन अरोड़ा ने केंद्र पर लगाया रोजगार की गारंटी से भागने का आरोप, कहा-  पंजाब के लोगों के साथ धोखा नहीं होने देंगे

अमन अरोड़ा ने केंद्र पर लगाया रोजगार की गारंटी से भागने का आरोप, कहा-  पंजाब के लोगों के साथ धोखा नहीं होने देंगे

31 December 2025 - 2:31 PM
Photo of युद्ध नशों विरुद्ध’ के 300वें दिन 2.8 किलोग्राम हेरोइन सहित 84 नशा तस्कर गिरफ्तार

युद्ध नशों विरुद्ध’ के 300वें दिन 2.8 किलोग्राम हेरोइन सहित 84 नशा तस्कर गिरफ्तार

27 December 2025 - 11:06 AM
Photo of Rajasthan News : गाजर का हलवा खाना पड़ा महंगा, दस से ज्यादा अस्पताल में भर्ती

Rajasthan News : गाजर का हलवा खाना पड़ा महंगा, दस से ज्यादा अस्पताल में भर्ती

13 December 2025 - 3:35 PM
Photo of मोहाली के सरकारी संस्थान में पहली सफल लीवर ट्रांसप्लांट, स्वास्थ्य क्षेत्र में रचा इतिहास

मोहाली के सरकारी संस्थान में पहली सफल लीवर ट्रांसप्लांट, स्वास्थ्य क्षेत्र में रचा इतिहास

10 December 2025 - 1:37 PM
Photo of IND vs SA : टेस्ट सीरीज में भारत की बड़ी हार, 408 रनों से जीता साउथ अफ्रीका

IND vs SA : टेस्ट सीरीज में भारत की बड़ी हार, 408 रनों से जीता साउथ अफ्रीका

26 November 2025 - 5:03 PM
Photo of भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना की शादी स्थगित, सोशल मीडिया से हटाए सभी पोस्ट

भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना की शादी स्थगित, सोशल मीडिया से हटाए सभी पोस्ट

25 November 2025 - 6:44 PM

Train Accident : त्योहार मनाने निकले यात्री, पल भर में सो गए मौत की निंद 

22 November 2025 - 11:29 PM
Back to top button