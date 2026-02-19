Punjab

‘टैक्स चोरी बर्दाश्त नहीं’, भगवंत मान सरकार का डबल एक्शन मॉडल, सुविधा भी सख्ती भी

Karan Panchal19 February 2026 - 6:10 PM
3 minutes read
Punjab Tax Department
'टैक्स चोरी बर्दाश्त नहीं', भगवंत मान सरकार का डबल एक्शन मॉडल, सुविधा भी सख्ती भी

Punjab Tax Department : पंजाब के वित्त, आबकारी और कर मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां कहा कि भगवंत मान सरकार व्यापार की सुविधा और सख्त टैक्स अनुपालन (टैक्स नियमों की पालना) के बीच मजबूती से संतुलन बनाए रख रही है, जिसके चलते पंजाब कर विभाग ने जी.एस.टी. व्यवस्था से पहले के कर बकायों की वसूली के लिए एक बड़ी मुहिम के तहत 91.10 करोड़ रुपये की 136 संपत्तियां अटैच की हैं।

उन्होंने कहा कि जहां सरकार ने व्यापारियों को पुराने बकाये चुकाने में मदद करने के लिए एक बहुत ही लाभदायक एकमुश्त निपटान योजना की अवधि बढ़ाई है, वहीं लगातार डिफॉल्टर रहने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है।

एकमुश्त निपटान योजना की अवधि बढ़ाई

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “पंजाब सरकार परेशानी-रहित और अनुकूल व्यापारिक माहौल सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी कारण हमने एकमुश्त निपटान योजना की अवधि बढ़ाई है, जो व्यापारियों को जी.एस.टी. व्यवस्था से पहले के उनके बकायों का सुगम माहौल में निपटान करने के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है।

व्यापारियों से अपील, एकमुश्त निपटान का लाभ उठाएं

आबकारी और कर मंत्री ने आगे कहा, “हालांकि, जानबूझकर की गई कर चोरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 91 करोड़ रुपये से अधिक की 136 संपत्तियों को अटैच करना एक स्पष्ट संदेश देता है कि कर विभाग बड़े डिफॉल्टरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। मैं सभी संबंधित व्यापारियों से जोरदार अपील करता हूं कि वे अपने बकाये का निपटान करें और अपनी संपत्तियों को आगामी नीलामी से बचाने के लिए एकमुश्त निपटान योजना का तुरंत लाभ उठाएं।

कुल 136 संपत्तियां की अटैच

18 फरवरी, 2026 तक बकायों के विवरण के बारे में आधिकारिक आंकड़े साझा करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया, “विभाग ने विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में कुल 136 संपत्तियां अटैच की हैं जिनकी कीमत 91.10 करोड़ रुपये है। इसमें प्राथमिक जिलों में स्थित 50.58 करोड़ रुपए की 78 संपत्तियां, और अन्य जिलों, राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित 40.52 करोड़ रुपये की अन्य 58 संपत्तियां शामिल हैं। इसके अलावा, कुछ संपत्तियों की पहले ही नीलामी की जा चुकी है, जिसके परिणामस्वरूप 15.27 करोड़ रुपये की वसूली हुई है।

संपत्तियों की नीलामी की कार्रवाई

उन्होंने आगे बताया, “मुख्य कार्यालय ने 33.77 करोड़ रुपये की 35 संपत्तियों को बेचने की पहले ही अनुमति दे दी है। इन मंजूरशुदा मामलों में से, 13.68 करोड़ रुपये की 21 संपत्तियों की नीलामी की अंतिम तिथियां तय कर दी गई हैं। जिला अधिकारियों द्वारा भी अपने स्तर पर 16.42 करोड़ रुपये की अन्य 15 संपत्तियों की नीलामी की कार्रवाई शुरू की गई है, जिनकी बिक्री के लिए औपचारिक अनुमति फिलहाल प्रक्रिया अधीन है।

बढ़ते दबाव के ठोस नतीजे

वित्त मंत्री ने कहा, “व्यापक अंतर-अधिकार क्षेत्र वसूली सुनिश्चित करने के लिए, रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं और 10.61 करोड़ रुपये की 24 संपत्तियों के लिए संबंधित डिप्टी कमिश्नरों के स्तर पर लंबित हैं। इन प्रवर्तन कार्रवाइयों के बढ़ते दबाव के ठोस नतीजे सामने आ रहे हैं, क्योंकि कई लाइसेंस धारकों और जमानतदारों ने अपनी संपत्तियों की आगामी नीलामी को रोकने के लिए सक्रिय रूप से अपना बकाया जमा कराना शुरू कर दिया है।

कार्यक्रम के अनुसार होगी नीलामी

अंत में, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने चेतावनी दी कि कर विभाग वसूली प्रक्रिया की निकट निगरानी कर रहा है और यदि संबंधित करदाता जिसके खिलाफ जी.एस.टी. से पहले का बकाया खड़ा है, चल रही ओ.टी.एस. का लाभ लेने में असफल रहता है तो जिन संपत्तियों की तिथियां पहले ही तय हो चुकी हैं, उनकी अंतिम नीलामी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगी।

ये भी पढ़ें- Bengaluru Murder Case : बेंगलुरु में 70 साल की महिला की गला काटकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal19 February 2026 - 6:10 PM
3 minutes read

Related Articles

Photo of केंद्र सरकार किसानों व अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों की सलाह पर ध्यान दें- कुलतार सिंह संधवां

केंद्र सरकार किसानों व अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों की सलाह पर ध्यान दें- कुलतार सिंह संधवां

19 February 2026 - 3:07 PM
Photo of पंजाब सरकार ने 8.18 लाख विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित और निष्पक्ष बोर्ड परीक्षाएं सुनिश्चित की

पंजाब सरकार ने 8.18 लाख विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित और निष्पक्ष बोर्ड परीक्षाएं सुनिश्चित की

19 February 2026 - 2:53 PM
Photo of लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ETO ने सड़क परियोजनाओं की समीक्षा, बरसात से पहले पूरा करने के दिए निर्देश

लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ETO ने सड़क परियोजनाओं की समीक्षा, बरसात से पहले पूरा करने के दिए निर्देश

19 February 2026 - 2:22 PM
Photo of किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक के दूसरे दिन मुख्य अतिथि बने स्पीकर कुलतार सिंह संधवां और बलतेज पन्नू

किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक के दूसरे दिन मुख्य अतिथि बने स्पीकर कुलतार सिंह संधवां और बलतेज पन्नू

19 February 2026 - 1:42 PM
Photo of सामाजिक सुरक्षा योजनाओं अधीन जनवरी 2026 तक 5,748 करोड़ से अधिक की रकम जारी- डॉ. बलजीत कौर

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं अधीन जनवरी 2026 तक 5,748 करोड़ से अधिक की रकम जारी- डॉ. बलजीत कौर

19 February 2026 - 1:13 PM
Photo of पंजाबी साहित्य को बड़ा नुकसान, नवराही घुगियाणवी के देहांत पर कुलतार सिंह संधवा का शोक

पंजाबी साहित्य को बड़ा नुकसान, नवराही घुगियाणवी के देहांत पर कुलतार सिंह संधवा का शोक

19 February 2026 - 12:38 PM
Photo of भगवंत मान सरकार की जीरो सहनशीलता, 6 अध्यापकों को कारण बताओ नोटिस

भगवंत मान सरकार की जीरो सहनशीलता, 6 अध्यापकों को कारण बताओ नोटिस

19 February 2026 - 11:57 AM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ का 29वां दिन : पंजाब पुलिस ने 689 ठिकानों पर की छापेमारी, 196 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ का 29वां दिन : पंजाब पुलिस ने 689 ठिकानों पर की छापेमारी, 196 गिरफ्तार

19 February 2026 - 11:25 AM
Photo of पंजाब सरकार की मुहिम का असर, छत्तबीड़ चिड़ियाघर में रिकॉर्ड तोड़ सैलानियों का आगमन

पंजाब सरकार की मुहिम का असर, छत्तबीड़ चिड़ियाघर में रिकॉर्ड तोड़ सैलानियों का आगमन

19 February 2026 - 11:22 AM
Photo of विजिलेंस ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, नायब कोर्ट 8 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

विजिलेंस ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, नायब कोर्ट 8 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

19 February 2026 - 9:21 AM
Back to top button