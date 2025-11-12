Punjabराज्य

तरन तारन उपचुनाव में 60.95% मतदान…सिबिन सी ने जताया मतदाताओं और प्रशासन के प्रति आभार

Tarn Taran Bypoll Voting 2024
तरन तारन उपचुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे मतदाता - लोकतंत्र के पर्व में उमड़ा उत्साह

Tarn Taran Bypoll Voting 2024 : पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र तरन तारन के उपचुनाव में शाम 6 बजे तक लगभग 60.95 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. उन्होंने कहा कि मतदान प्रतिशत के सटीक आंकड़े कल सुबह तक ही जारी किए जा सकेंगे, जब तक सभी पोलिंग पार्टियाँ कलेक्शन सेंटर्स पर वापस नहीं पहुँच जातीं और अंतिम डेटा प्रविष्ट नहीं हो जाता.

मतदाताओं और प्रशासन के प्रयासों की सराहना

मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने लोकतांत्रिक अधिकार का सुसंगत और शांतिपूर्ण प्रयोग करने के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी ने एक बार फिर यह साबित किया है कि पंजाब की जनता लोकतंत्र के प्रति समर्पित और जागरूक है. सिबिन सी ने चुनाव प्रक्रिया के सुचारू संचालन और पूर्ण निगरानी सुनिश्चित करने में उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी के प्रयासों की भी सराहना की.

पुलिस, कर्मियों और मीडिया की भूमिका की प्रशंसा

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्रों पर सुरक्षित माहौल बनाए रखने और चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए पंजाब पुलिस के अधिकारियों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, मतदान अधिकारियों, स्वयंसेवकों और चुनाव प्रक्रिया में शामिल सभी व्यक्तियों की मेहनत और समर्पण की प्रशंसा की.

उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा दिए गए सहयोग ने भी इस उपचुनाव को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई. सिबिन सी ने मीडिया कर्मियों का विशेष धन्यवाद किया, जिन्होंने चुनाव के दौरान सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती दी.

