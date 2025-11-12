Guru Tegh Bahadur Show Punjab : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को साहिबजादा अजीत सिंह नगर, अमृतसर, फिरोजपुर और संगरूर में भव्य “लाइट एंड साउंड शो” आयोजित किए. इन कार्यक्रमों में प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में संगत ने भाग लिया.

साहिबजादा अजीत सिंह नगर में उमड़ी भारी संगत

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि साहिबजादा अजीत सिंह नगर के सरस मेला ग्राउंड में आयोजित “लाइट एंड साउंड शो” में भारी संख्या में संगत ने उपस्थिति दर्ज करवाई. इस मौके पर दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, विधायक कुलवंत सिंह (मोहाली), कुलजीत सिंह रंधावा (डेराबस्सी), पर्यटन विभाग के सलाहकार दीपक बाली, मुख्यमंत्री पंजाब के मीडिया ओएसडी अमनजोत सिंह, जिला योजना समिति की चेयरपर्सन प्रभजोत कौर और पंजाब यूथ डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन परमिंदर गोल्डी मौजूद रहे.

अमृतसर, फिरोजपुर और संगरूर में भी दिखी श्रद्धा और भव्यता

अमृतसर के मेले ग्राउंड, रंजीत एवेन्यू में आयोजित शो में लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने भाग लिया. वहीं, फिरोजपुर के कैंटोनमेंट स्टेडियम में सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने संगत के साथ गुरु तेग बहादुर जी की महान कुर्बानी और दर्शन पर आधारित “लाइट एंड साउंड शो” देखा. संगरूर के रणबीर कॉलेज में आयोजित शो में विधायक नरिंदर कौर भराज, जिला प्रशासन और बड़ी संख्या में संगत ने भाग लिया. उपस्थित लोगों ने पंजाब सरकार द्वारा इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन की सराहना की.

आधुनिक तकनीक से दिखाई गई गुरु तेग बहादुर जी की महान गाथा

इन सभी “लाइट एंड साउंड शो” में आधुनिक लेजर लाइटों और 3डी प्रोजेक्शन तकनीक के माध्यम से गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, उपदेशों, दर्शन और धर्म की रक्षा के लिए दी गई उनकी महान शहादत को प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया गया. उल्लेखनीय है कि 14, 17 और 20 नवंबर को पंजाब के अन्य जिलों में भी इसी तरह के “लाइट एंड साउंड शो” आयोजित किए जाएंगे, जिनमें संगत बड़ी संख्या में भाग लेगी.

