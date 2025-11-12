Punjabराज्य

पंजाब सरकार द्वारा नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर “लाइट एंड साउंड शो” का आयोजन

Amzad Khan12 November 2025 - 5:56 PM
2 minutes read
Guru Tegh Bahadur Show Punjab
साहिबजादा अजीत सिंह नगर में आयोजित “लाइट एंड साउंड शो” में गुरु तेग बहादुर जी की महान शहादत को श्रद्धापूर्वक याद करती संगत

Guru Tegh Bahadur Show Punjab : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को साहिबजादा अजीत सिंह नगर, अमृतसर, फिरोजपुर और संगरूर में भव्य “लाइट एंड साउंड शो” आयोजित किए. इन कार्यक्रमों में प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में संगत ने भाग लिया.

साहिबजादा अजीत सिंह नगर में उमड़ी भारी संगत

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि साहिबजादा अजीत सिंह नगर के सरस मेला ग्राउंड में आयोजित “लाइट एंड साउंड शो” में भारी संख्या में संगत ने उपस्थिति दर्ज करवाई. इस मौके पर दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, विधायक कुलवंत सिंह (मोहाली), कुलजीत सिंह रंधावा (डेराबस्सी), पर्यटन विभाग के सलाहकार दीपक बाली, मुख्यमंत्री पंजाब के मीडिया ओएसडी अमनजोत सिंह, जिला योजना समिति की चेयरपर्सन प्रभजोत कौर और पंजाब यूथ डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन परमिंदर गोल्डी मौजूद रहे.

अमृतसर, फिरोजपुर और संगरूर में भी दिखी श्रद्धा और भव्यता

अमृतसर के मेले ग्राउंड, रंजीत एवेन्यू में आयोजित शो में लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने भाग लिया. वहीं, फिरोजपुर के कैंटोनमेंट स्टेडियम में सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने संगत के साथ गुरु तेग बहादुर जी की महान कुर्बानी और दर्शन पर आधारित “लाइट एंड साउंड शो” देखा. संगरूर के रणबीर कॉलेज में आयोजित शो में विधायक नरिंदर कौर भराज, जिला प्रशासन और बड़ी संख्या में संगत ने भाग लिया. उपस्थित लोगों ने पंजाब सरकार द्वारा इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन की सराहना की.

आधुनिक तकनीक से दिखाई गई गुरु तेग बहादुर जी की महान गाथा

इन सभी “लाइट एंड साउंड शो” में आधुनिक लेजर लाइटों और 3डी प्रोजेक्शन तकनीक के माध्यम से गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, उपदेशों, दर्शन और धर्म की रक्षा के लिए दी गई उनकी महान शहादत को प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया गया. उल्लेखनीय है कि 14, 17 और 20 नवंबर को पंजाब के अन्य जिलों में भी इसी तरह के “लाइट एंड साउंड शो” आयोजित किए जाएंगे, जिनमें संगत बड़ी संख्या में भाग लेगी.

यह भी पढ़ें : पंजाब ने रचा इतिहास….भगवंत मान सरकार को मिला देश का “टॉप अचीवर” अवॉर्ड, जानिए कैसे बना उद्योगों का पसंदीदा राज्य

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan12 November 2025 - 5:56 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी जयंती पर आनंदपुर साहिब में ‘व्हाइट सिटी’ प्रोजेक्ट की शुरुआत

गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी जयंती पर आनंदपुर साहिब में ‘व्हाइट सिटी’ प्रोजेक्ट की शुरुआत

12 November 2025 - 8:18 PM
Photo of मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

12 November 2025 - 7:31 PM
Photo of तरन तारन उपचुनाव में 60.95% मतदान…सिबिन सी ने जताया मतदाताओं और प्रशासन के प्रति आभार

तरन तारन उपचुनाव में 60.95% मतदान…सिबिन सी ने जताया मतदाताओं और प्रशासन के प्रति आभार

12 November 2025 - 6:18 PM
Photo of योगी सरकार का बड़ा फैसला: नाइट शिफ्ट में महिला कर्मचारियों को दोगुनी मजदूरी, सुरक्षा और सहमति की नई शर्तें

योगी सरकार का बड़ा फैसला: नाइट शिफ्ट में महिला कर्मचारियों को दोगुनी मजदूरी, सुरक्षा और सहमति की नई शर्तें

12 November 2025 - 5:07 PM
Photo of पंजाब ने रचा इतिहास….भगवंत मान सरकार को मिला देश का “टॉप अचीवर” अवॉर्ड, जानिए कैसे बना उद्योगों का पसंदीदा राज्य

पंजाब ने रचा इतिहास….भगवंत मान सरकार को मिला देश का “टॉप अचीवर” अवॉर्ड, जानिए कैसे बना उद्योगों का पसंदीदा राज्य

12 November 2025 - 4:41 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 255वें दिन भारी मात्रा में हेरोइन और ड्रग मनी सहित 102 नशा तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 255वें दिन भारी मात्रा में हेरोइन और ड्रग मनी सहित 102 नशा तस्कर गिरफ्तार

12 November 2025 - 2:44 PM
Photo of गैंगस्टर-आतंकी नेटवर्क से जुड़े दो और सदस्य हथियार सहित गिरफ्तार, आरोपियों की ये थी योजना

गैंगस्टर-आतंकी नेटवर्क से जुड़े दो और सदस्य हथियार सहित गिरफ्तार, आरोपियों की ये थी योजना

12 November 2025 - 2:22 PM
Photo of पंजाब सरकार ने 1012 गांवों में राहत वितरण पूरा किया, किसानों और परिवारों को करोड़ों का मुआवजा

पंजाब सरकार ने 1012 गांवों में राहत वितरण पूरा किया, किसानों और परिवारों को करोड़ों का मुआवजा

12 November 2025 - 1:57 PM
Photo of पंजाब सरकार का ‘पेंशनर सेवा मेला’ 13-15 नवंबर 2025 तक, पेंशनरों के लिए ई-केवाईसी और डिजिटल पंजीकरण सुविधा

पंजाब सरकार का ‘पेंशनर सेवा मेला’ 13-15 नवंबर 2025 तक, पेंशनरों के लिए ई-केवाईसी और डिजिटल पंजीकरण सुविधा

12 November 2025 - 1:46 PM
Photo of पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्लास्टिक वेस्ट ऑडिट के बाद प्रमुख ब्रांडों को समन, राज्य में जमीनी कार्रवाई करने के निर्देश

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्लास्टिक वेस्ट ऑडिट के बाद प्रमुख ब्रांडों को समन, राज्य में जमीनी कार्रवाई करने के निर्देश

12 November 2025 - 9:28 AM
Back to top button