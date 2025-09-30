Digvijay Singh : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने लद्दाख में 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद गिरफ्तार किए गए जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का समर्थन किया है. दिग्विजय सिंह ने कहा कि वे लंबे समय से वांगचुक को जानते हैं और हाल ही में संसद की एक स्थायी समिति की यात्रा के दौरान उनके संस्थानों का दौरा किया था. उन्होंने वांगचुक को एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बताया जो शिक्षाविद, पर्यावरणविद, कार्यकर्ता और गांधीवादी हैं. सिंह ने कहा कि उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, वह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है और इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए.

NSA के तहत गिरफ्तार किए गए हैं सोनम

सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत गिरफ्तार किया गया है और वे फिलहाल राजस्थान के जोधपुर की जेल में बंद हैं. वे लंबे समय से लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा देने और उसे संविधान की छठी अनुसूची के तहत जनजातीय संरक्षण प्रदान करने की मांग कर रहे थे.

राष्ट्रदोह का मुकदमा गलत, कांग्रेस वांगचुक के साथ

दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी कहा था कि सोनम वांगचुक के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाना गलत है और इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी वांगचुक के समर्थन में खड़ी है. उल्लेखनीय है कि लद्दाख में 24 सितंबर को हुई हिंसा में चार लोग मारे गए और 80 से अधिक घायल हुए. पुलिस ने आरोप लगाया है कि वांगचुक के भड़काऊ भाषणों ने प्रदर्शनकारियों को उकसाया, जिससे हिंसा भड़क गई.

