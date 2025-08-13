Madhya Pradeshराज्य

वन्य जीव तस्करी पर कसेगा शिकंजा, MP पहुंचे प्रशिक्षित स्निफर डॉग्स

Anup Tiwari13 August 2025 - 3:34 PM
2 minutes read
MP Wildlife Security
वन्य जीव तस्करी पर कसेगा शिकंजा

MP Wildlife Security : मध्य प्रदेश के प्रमुख वन्य क्षेत्रों में वन्य जीवों की तस्करी और अवैध शिकार पर लगाम कसने के लिए अब अत्याधुनिक उपायों को अपनाया जा रहा है. इसी क्रम में प्रदेश के तीन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों, कूनो, पेंच और संजय,  में प्रशिक्षित स्निफर डॉग की तैनाती इसी सप्ताह की जा रही है. इन खोजी श्वानों को विशेष रूप से प्रतिबंधित वन्य जीव उत्पादों की गंध पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया गया है. इनकी मदद से वन विभाग को जंगलों में होने वाली अवैध गतिविधियों की समय रहते पहचान करने में बड़ी सहायता मिलेगी.

तस्करी के बदलते तरीके

वन्य जीव संरक्षण विशेषज्ञों का कहना है कि तस्करों ने अब बेहद सूक्ष्म और छुपाने योग्य तरीकों से व्यापार को अंजाम देना शुरू कर दिया है. नेवले के बाल, सांप की खाल, गैंडे के सींग, बाघ की हड्डियां, हाथी दांत, कछुए की ढाल, पेंगोलीन की खाल और दुर्लभ पक्षियों की तस्करी लगातार बढ़ रही है. कई बार यह सामग्री सामान्य सामानों में इतनी सफाई से छुपा दी जाती है कि निरीक्षण के बावजूद पकड़ में नहीं आती. ऐसे मामलों में प्रशिक्षित स्निफर डॉग अत्यंत उपयोगी साबित होते हैं, क्योंकि उन्हें उन विशेष गंधों की पहचान करने के लिए वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षित किया गया है जो इंसानी इंद्रियों से पकड़ में नहीं आतीं.

राष्ट्रीय स्तर पर तैयार हुआ विशेष खोजी दस्ता

इन स्निफर डॉग्स को हरियाणा के पंचकुला स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस के राष्ट्रीय स्निफर डॉग ट्रेनिंग सेंटर में सात महीने तक गहन प्रशिक्षण दिया गया है. प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 14 श्वानों और उनके 28 हैंडलरों को शामिल किया गया. यह प्रशिक्षण विश्वविख्यात पर्यावरण संगठन वर्ल्डवाइड फंड फॉर नेचर WWF के सहयोग से संपन्न हुआ. अब इन प्रशिक्षित दस्तों को मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार, राजस्थान, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों के प्रमुख वन क्षेत्रों में भी तैनात किया जा रहा है.

इनमें देश के कई महत्वपूर्ण अभयारण्य जैसे रणथम्भौर, ताड़ोबा, वाल्मीकि, कवल और पक्के बाघ अभयारण्य शामिल हैं. इनकी मौजूदगी न केवल अवैध शिकार और तस्करी पर रोक लगाने में मदद करेगी, बल्कि वन्य जीव संरक्षण की दिशा में भी एक अहम भूमिका निभाएगी.

यह भी पढ़ें : पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका पर दो सितंबर को होगी सुनवाई

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari13 August 2025 - 3:34 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब में फूलों की खेती बनेगी किसानों की कमाई का नया जरिया! सरकार देगी 14,000 प्रति एकड़ और फ्री ट्रेनिंग

पंजाब में फूलों की खेती बनेगी किसानों की कमाई का नया जरिया! सरकार देगी 14,000 प्रति एकड़ और फ्री ट्रेनिंग

13 August 2025 - 3:44 PM
Photo of पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका पर दो सितंबर को होगी सुनवाई

पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका पर दो सितंबर को होगी सुनवाई

13 August 2025 - 2:59 PM
Photo of मोहाली में हरभजन सिंह ईटीओ का औचक छापा! कर्मचारियों को कड़े निर्देश, शिकायतों पर सख्ती और महिला कर्मचारी बनी स्टार

मोहाली में हरभजन सिंह ईटीओ का औचक छापा! कर्मचारियों को कड़े निर्देश, शिकायतों पर सख्ती और महिला कर्मचारी बनी स्टार

13 August 2025 - 2:18 PM
Photo of 5 साल का इंतजार खत्म! सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रजापति समाज को दी बड़ी सौगात, पूरे हरियाणा में हुआ ऐतिहासिक वितरण

5 साल का इंतजार खत्म! सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रजापति समाज को दी बड़ी सौगात, पूरे हरियाणा में हुआ ऐतिहासिक वितरण

13 August 2025 - 12:59 PM
Photo of CM भगवंत मान का अकाली दल पर हमला, बादल शासन को बताया पंजाब का सबसे काला दशक

CM भगवंत मान का अकाली दल पर हमला, बादल शासन को बताया पंजाब का सबसे काला दशक

12 August 2025 - 10:58 PM
Photo of UP पुलिस में बंपर भर्ती! 4543 पदों के लिए आवेदन शुरू, जानें क्या है आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथि

UP पुलिस में बंपर भर्ती! 4543 पदों के लिए आवेदन शुरू, जानें क्या है आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथि

12 August 2025 - 10:17 PM
Photo of AAP का आरोप: चुनावी घोटालों पर पर्दा डाल रही BJP, लोकतंत्र को बताया खतरा

AAP का आरोप: चुनावी घोटालों पर पर्दा डाल रही BJP, लोकतंत्र को बताया खतरा

12 August 2025 - 9:07 PM
Photo of MP को दूध की राजधानी बनाने का लक्ष्य, CM मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान

MP को दूध की राजधानी बनाने का लक्ष्य, CM मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान

12 August 2025 - 8:24 PM
Photo of मध्यप्रदेश सरकार को बड़ी सफलता, सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण मामले को ‘टॉप ऑफ द बोर्ड’ श्रेणी में रखा

मध्यप्रदेश सरकार को बड़ी सफलता, सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण मामले को ‘टॉप ऑफ द बोर्ड’ श्रेणी में रखा

12 August 2025 - 7:47 PM
Photo of सस्ता तेल रूस से, महंगी मार जनता पर: संजय सिंह का मोदी सरकार पर हमला

सस्ता तेल रूस से, महंगी मार जनता पर: संजय सिंह का मोदी सरकार पर हमला

12 August 2025 - 7:14 PM
Back to top button