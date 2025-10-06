Sidhwan Canal Bridge Inauguration : स्थानीय निवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए, बिजली, उद्योग एवं वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन और प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री संजीव अरोड़ा ने आज सिद्धवां नहर पर एक पुल का उद्घाटन किया. यह पुल सिद्धवां नहर पर दक्षिणी शहर की ओर बनाए जा रहे चार पुलों में से एक है. इस अवसर पर उनके साथ मेयर प्रिंसिपल इंदरजीत कौर, राज्य सूचना आयुक्त हरप्रीत संधू, उपायुक्त हिमांशु जैन, तथा स्थानीय निवासी मृदुला जैन, राधिका जैत्वानी, गगन खन्ना आदि मौजूद थे.

चार पुलों की परियोजना का विवरण

मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) द्वारा सिद्धवां नहर पर बनाए जा रहे चार पुलों में से पहला पुल आज उद्घाटित किया गया है. दूसरे पुल का उद्घाटन अगले 10 दिनों में और शेष दो पुलों की शुरूआत अगले दो महीनों में की जाएगी. सिद्धवां नहर पर एफ-2 रेसवे पुल और बाड़ेवाल पुल से लगभग 300 मीटर की दूरी पर 16 करोड़ रुपये की लागत से चारों पुल दाएं और बाएं दोनों ओर बनाए जा रहे हैं.

पुलों का महत्व और लाभ

अरोड़ा ने कहा कि इन चारों पुलों के पूर्ण हो जाने से यातायात सुचारू होगा और भीड़भाड़ में काफी कमी आएगी, विशेष रूप से लुधियाना के दक्षिणी शहरी क्षेत्र में. उन्होंने बताया कि पहले इलाके के लोगों को आवागमन के दौरान भारी जाम का सामना करना पड़ता था क्योंकि मौजूदा पुल इस सड़क पर बढ़ते ट्रैफिक को संभालने में सक्षम नहीं थे. मंत्री ने पुलों के निर्माण के दौरान गुणवत्ता पर कोई समझौता न करने के लिए एनएचएआइ की सराहना की.

केंद्रीय सहयोग और पहल

अरोड़ा ने बताया कि 2022 में राज्यसभा सदस्य बनने के बाद उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी. तब से उन्होंने मंत्रालय के सचिव और एनएचएआइ के चेयरपर्सनों के साथ कई बैठकें की हैं और एनएचएआइ एवं अन्य आधारभूत परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों को लगातार मंत्रालय के समक्ष उठाया है.

मेयर और स्थानीय निवासियों की प्रतिक्रिया

मेयर प्रिंसिपल इंदरजीत कौर ने कैबिनेट मंत्री का धन्यवाद किया और कहा कि संजीव अरोड़ा की समाज सेवा के प्रति समर्पण भावना के कारण ही ये चारों पुल बने हैं. उन्होंने कहा कि सिद्धवां नहर के आसपास कई आवासीय क्षेत्र विकसित हो चुके हैं और ये चार पुल इस सड़क पर जाम की समस्या से बड़ी राहत देंगे. राज्य सूचना आयुक्त हरप्रीत संधू ने भी मंत्री अरोड़ा का आभार जताया और कहा कि अब स्थानीय निवासियों के लिए यातायात में कोई रुकावट नहीं रहेगी.

सिंगोरा क्षेत्र की निवासी मृदुला जैन ने कहा कि लगभग दस वर्ष पहले उन्होंने “लेट्स क्लीन लुधियाना फाउंटेन” अभियान शुरू किया था, जिसके अंतर्गत सिद्धवां नहर पर पुलों की सफाई और निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया गया. उन्होंने इलाके की आवाजाही की समस्या के स्थायी समाधान के लिए कैबिनेट मंत्री का धन्यवाद किया. संयुक्त पुलिस कमिश्नर रुपिंदर ने बताया कि इन पुलों के निर्माण से ट्रैफिक नियंत्रण में काफी सुधार होगा.

पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता

अंत में, संजीव अरोड़ा ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार की विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचा प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी. इस अवसर पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर (एनएचएआइ) प्रियंका मीणा, काउंसलर कपिल कुमार सोनू, आप नेता बिट्टू भुल्लर, सत्विंदर सिंह जवद्दी, नवदीप नवी आदि उपस्थित थे.

