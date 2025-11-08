Meerut : हिंदू शास्त्र में पतियों को को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है। हिंदुस्तान की नारियां अपने सभ्यता और संस्कारों से ही पूरी दुनिया में जानी जाती हैं, लेकिन इन दिनों देश में आए दिन महिलाओं द्वारा अपने पतियों की हत्या करने की खबर सामने आ रही है। दिलचस्प बात ये है कि ज्यादातर हत्याएं प्रेमियों के लिए हो रही हैं। ऐसी ही घटना यूपी के मेरठ से सामने आया है जहां 3 बच्चों की मां ने प्रेमी के लिए अपने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी।

प्लान के तहत की हत्या

घटना मेरठ के रोहटा थाने की है जहां एक महिला ने अवैध संबंधों में बाधक बने राजमिस्त्री पति अनिल कुमार को इतना खौफनाक मौत दी है। दरअसल, आरोपी महिला और उसके प्रेमी आकाश ने पहले इसके लिए प्लान बनाया, जिसके तहत सबसे पहले पत्नी ने घर पर नींद की गोलियां खिलाकर अपने पति को बेहोश किया। इसके बाद प्रेमी साथी संग उसे बाइक पर बैठाकर गंगानगर पर ले गए, जहां पत्नी के दुपट्टे से गला घोंटा गया।

26 अक्टूबर से लापता थे अनिल

बता दें कि 26 अक्टूबर से लापता रहे अनिल कुमार का कोई सुराग नहीं मिलने पर उनके पूरे परिवार ने उनकी तलाश शुरू कर दी। मृतक के भाई राजू ने रोहटा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई, लेकिन शुरू में पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि, 5 नवंबर को राजू ने अपनी तहरीर में अनिल की पत्नी काजल और उसके प्रेमी आकाश पर शक जताया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी।

पुलिस ने किया गिरफ्तार और सच्चाई उजागर हुई

पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उनकी निशानदेही पर आरोपी बादल को भी गिरफ्तार किया गया। तीनों ने खुलासा किया कि उन्होंने अनिल कुमार का अपहरण कर नहर में फेंकने की योजना बनाई थी। घटना में उपयोग किए गए दुपट्टा और नींद की गोलियां भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस की टीम नहर में सर्च अभियान चला रही है ताकि अनिल का कोई सुराग मिल सके।

पीड़ित का परिवार और घटना का विवरण

एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि रोहटा थाने के रसूलपुर निवासी 32 वर्षीय अनिल कुमार, विजयपाल के पुत्र, राजमिस्त्री का काम करते थे। अनिल की शादी काजल से आठ साल पहले हुई थी और उनके तीन बच्चे हैं। दो बेटियां (सात और पांच साल की) और एक बेटा (दो साल का)।

कई बार आपत्तिजनक हालातों में मिले आरोपी

पड़ोसियों के अनुसार, दो साल पहले काजल का संबंध पड़ोस में रहने वाले आकाश से बन गया। कई बार दोनों को आपत्तिजनक हालात में देखा गया, लेकिन इसके बावजूद वे अलग नहीं हुए। बाद में अनिल ने पत्नी के बाहर आने-जाने पर पाबंदी लगा दी, जिससे काजल ने अपने प्रेमी आकाश के साथ मिलकर अपहरण की साजिश रची।

