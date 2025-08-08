Uttar Pradeshराज्य

रक्षाबंधन: CM योगी आदित्यनाथ ने दिया सामाजिक एकता और प्रेम का संदेश

Anup Tiwari8 August 2025 - 7:37 PM
1 minute read
Yogi Adityanath Raksha Bandhan
CM ने दिया सामाजिक एकता और प्रेम का संदेश

Yogi Adityanath Raksha Bandhan : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने इसे केवल एक पारंपरिक पर्व नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की गहराई से जुड़ा ऐसा त्योहार बताया जो पारिवारिक रिश्तों में आत्मीयता, स्नेह और विश्वास को मजबूत करता है. मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि रक्षाबंधन भाई-बहन के रिश्ते का प्रतीक तो है ही, साथ ही यह सामाजिक एकता, त्याग और कर्तव्यबोध को भी दर्शाता है. उन्होंने रक्षाबंधन को एक ऐसा अवसर बताया जो हमें अपने संबंधों को और भी अधिक मजबूत करने की प्रेरणा देता है.

सिर्फ राखी बांधने तक सीमित नहीं रक्षाबंधन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह पर्व केवल राखी बांधने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें हमारी प्राचीन गुरु-शिष्य परंपरा में भी हैं. श्रावण मास की पूर्णिमा को जब यज्ञ संपन्न होते थे, तब गुरुकुलों में गुरु अपने शिष्यों को रक्षासूत्र बांधते थे, जिसे बाद में रक्षाबंधन पर्व का रूप दिया गया. उन्होंने कहा कि यह परंपरा आज भी हमारे समाज में सम्मान और आशीर्वाद के रूप में जीवित है. यह त्योहार हमें हमारी संस्कृति, संस्कार और मूल्यों की याद दिलाता है, जिसे हमें अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए.

दान और परोपकार का प्रतीक

मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन समाज में भाईचारे और सहयोग की भावना को भी मजबूत करता है. यह पर्व जहां एक ओर परिवारों में प्रेम बढ़ाने का कार्य करता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक जिम्मेदारियों और सेवा की भावना को भी जगाता है. उन्होंने रक्षाबंधन को दान, परोपकार और सामाजिक समरसता का प्रतीक बताते हुए कहा कि इस दिन जरूरतमंदों की सहायता कर हम इस त्योहार की आत्मा को साकार कर सकते हैं. साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस से पहले आने वाला यह उत्सव हमें एकजुट होकर देश सेवा और एकता का संकल्प लेने का अवसर भी देता है.

यह भी पढ़ें : काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी पर सीएम योगी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari8 August 2025 - 7:37 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of Delhi: फीस बढ़ोतरी पर फिर घमासान, AAP बोली- जनता की राय जरूरी

Delhi: फीस बढ़ोतरी पर फिर घमासान, AAP बोली- जनता की राय जरूरी

8 August 2025 - 8:52 PM
Photo of आम आदमी पार्टी का आरोप: दिल्ली चुनाव में वोटर लिस्ट में हुआ फर्जीवाड़ा

आम आदमी पार्टी का आरोप: दिल्ली चुनाव में वोटर लिस्ट में हुआ फर्जीवाड़ा

8 August 2025 - 8:20 PM
Photo of काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी पर सीएम योगी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि

काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी पर सीएम योगी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि

8 August 2025 - 7:06 PM
Photo of सीतामढ़ी में गरजे अमित शाह: कांग्रेस और RJD पर साधा निशाना, कहा- वोटर लिस्ट से हटेंगे घुसपैठिए

सीतामढ़ी में गरजे अमित शाह: कांग्रेस और RJD पर साधा निशाना, कहा- वोटर लिस्ट से हटेंगे घुसपैठिए

8 August 2025 - 6:07 PM
Photo of राजस्थान को मिलेंगे नए बाघ, एमपी और महाराष्ट्र से 5 बाघ किए जाएंगे रिलोकेट

राजस्थान को मिलेंगे नए बाघ, एमपी और महाराष्ट्र से 5 बाघ किए जाएंगे रिलोकेट

8 August 2025 - 5:05 PM
Photo of मिलावट के खिलाफ अभियान तेज, पंजाब के हर जिले में पहुंचेगी फूड सेफ्टी वैन

मिलावट के खिलाफ अभियान तेज, पंजाब के हर जिले में पहुंचेगी फूड सेफ्टी वैन

8 August 2025 - 4:22 PM
Photo of आपदा के बीच भाईचारे की मिसाल: जब एक बहन ने मुख्यमंत्री धामी को बांधी राखी

आपदा के बीच भाईचारे की मिसाल: जब एक बहन ने मुख्यमंत्री धामी को बांधी राखी

8 August 2025 - 3:07 PM
Photo of जियाउर्रहमान बर्क को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने संभल हिंसा मामले में कार्रवाई पर लगाई रोक

जियाउर्रहमान बर्क को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने संभल हिंसा मामले में कार्रवाई पर लगाई रोक

8 August 2025 - 1:40 PM
Photo of लखनऊ की युवती ने बनवाया सीएम योगी का टैटू, सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल

लखनऊ की युवती ने बनवाया सीएम योगी का टैटू, सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल

8 August 2025 - 9:47 AM
Photo of यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, कई जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट

यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, कई जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट

8 August 2025 - 8:55 AM
Back to top button