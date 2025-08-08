Yogi Adityanath Raksha Bandhan : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने इसे केवल एक पारंपरिक पर्व नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की गहराई से जुड़ा ऐसा त्योहार बताया जो पारिवारिक रिश्तों में आत्मीयता, स्नेह और विश्वास को मजबूत करता है. मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि रक्षाबंधन भाई-बहन के रिश्ते का प्रतीक तो है ही, साथ ही यह सामाजिक एकता, त्याग और कर्तव्यबोध को भी दर्शाता है. उन्होंने रक्षाबंधन को एक ऐसा अवसर बताया जो हमें अपने संबंधों को और भी अधिक मजबूत करने की प्रेरणा देता है.

सिर्फ राखी बांधने तक सीमित नहीं रक्षाबंधन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह पर्व केवल राखी बांधने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें हमारी प्राचीन गुरु-शिष्य परंपरा में भी हैं. श्रावण मास की पूर्णिमा को जब यज्ञ संपन्न होते थे, तब गुरुकुलों में गुरु अपने शिष्यों को रक्षासूत्र बांधते थे, जिसे बाद में रक्षाबंधन पर्व का रूप दिया गया. उन्होंने कहा कि यह परंपरा आज भी हमारे समाज में सम्मान और आशीर्वाद के रूप में जीवित है. यह त्योहार हमें हमारी संस्कृति, संस्कार और मूल्यों की याद दिलाता है, जिसे हमें अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए.

दान और परोपकार का प्रतीक

मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन समाज में भाईचारे और सहयोग की भावना को भी मजबूत करता है. यह पर्व जहां एक ओर परिवारों में प्रेम बढ़ाने का कार्य करता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक जिम्मेदारियों और सेवा की भावना को भी जगाता है. उन्होंने रक्षाबंधन को दान, परोपकार और सामाजिक समरसता का प्रतीक बताते हुए कहा कि इस दिन जरूरतमंदों की सहायता कर हम इस त्योहार की आत्मा को साकार कर सकते हैं. साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस से पहले आने वाला यह उत्सव हमें एकजुट होकर देश सेवा और एकता का संकल्प लेने का अवसर भी देता है.

यह भी पढ़ें : काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी पर सीएम योगी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप