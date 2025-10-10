Punjabराज्य

राजवीर जवंदा को मुख्यमंत्री की श्रद्धांजलि: एक युग का अंत, एक विरासत की शुरुआत

Amzad Khan10 October 2025 - 10:44 AM
Punjab CM Bhagwant Mann tribute
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान राजवीर जवंदा के घर जाकर उनकी असमय मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए

Punjab CM Bhagwant Mann tribute : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज प्रसिद्ध पंजाबी गायक राजवीर जवंदा के घर पहुंचे और इस युवा गायक की दुखद एवं असमय मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट किया. कुछ दिन पहले हुए हादसे में घायल जवंदा का कल मोहाली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था.

मुख्यमंत्री ने सुबह दिवंगत गायक के निवास पर जाकर शोक-संतप्त परिवार से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की. उन्होंने कहा कि युवा गायक के निधन से राज्य के समकालीन साहित्य, संस्कृति और कला जगत को गहरा नुकसान पहुँचा है. भावुक होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जवंदा ने जवानी की दहलीज़ पर ही इस नश्वर संसार को अलविदा कह दिया. उन्होंने कहा कि राजवीर जवंदा के निधन से जो शून्य उत्पन्न हुआ है, उसे निकट भविष्य में भर पाना आसान नहीं होगा.

मुख्यमंत्री ने राजवीर को दी श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री ने लाखों पंजाबियों के दिलों पर राज करने वाले इस युवा गायक की शानदार प्रस्तुति को याद किया. उन्होंने कहा कि राजवीर की मृत्यु के साथ पंजाबी गायकी के एक युग का अंत हो गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि राजवीर अपने प्रशंसकों की यादों में सदा जीवित रहेगा और उसने पंजाबी कला और संस्कृति के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने परमात्मा से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और परिवार, मित्रों, शुभचिंतकों तथा लाखों श्रद्धालुओं को यह अपूरणीय क्षति सहने की शक्ति प्रदान करें. उन्होंने कहा कि राजवीर जवंदा अपने शानदार गीतों के माध्यम से अपने प्रशंसकों के दिलों में सदा जीवित रहेगा.

पंजाबी संस्कृति का दूत राजवीर

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजवीर पंजाबी संस्कृति का सच्चा दूत था, जिसने अपने गीतों के ज़रिए पंजाब, पंजाबी और पंजाबीपन को दुनिया भर में प्रतिष्ठित किया. उन्होंने कहा कि पंजाबी गायकी का प्रतीक राजवीर जवंदा आने वाली पीढ़ियों और उभरते कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा.

