जालंधर में बब्बर खालसा का भंडाफोड़, 2.5 किलो RDX और IED बरामद, दो आतंकी गिरफ्तार

जालंधर में सी.आई. टीम ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल के दो आतंकवादियों को गिरफ्तार करते हुए 2.5 किलोग्राम RDX और रिमोट कंट्रोल IED बरामद किया

BKI Terrorist Arrest : पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार राज्य को सुरक्षित बनाने के अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है. काउंटर इंटेलिजेंस (सी.आई.) जालंधर ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बी.के.आई.) आतंकवादी मॉड्यूल के दो कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों के पास 2.5 किलोग्राम आर.डी.एक्स. आधारित आई.ई.डी. और एक रिमोट कंट्रोल बरामद हुआ, जिससे संभावित आतंकी साजिश का भंडाफोड़ हुआ.

आतंकवादियों और उनके संचालकों की पहचान

पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि यह मॉड्यूल बी.के.आई. के मास्टरमाइंड हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के निर्देशों पर काम कर रहा था और इसके संचालन में यू.के. आधारित हैंडलर निशान जोड़ियां और आदेश जमराय शामिल थे.

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान:

  • गुरजिंदर सिंह उर्फ रिंकू (गांव अठवाल, गुरदासपुर)
  • दीवान सिंह उर्फ निक्कू (निक्को सरां कला, गुरदासपुर)

जब्त की गई मोटरसाइकिल

संदिग्धों के पास से काले रंग की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी जब्त की गई.  डी.जी.पी. ने बताया कि गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों को सीधे अपने यू.के. आधारित संचालकों से निर्देश मिल रहे थे.

गुप्त अभियान और प्रारंभिक जांच

सी.आई. जालंधर ने विश्वसनीय स्रोतों से पुख्ता जानकारी मिलने के बाद जालंधर के गुरु नानकपुरा क्षेत्र से दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार किया.  प्रारंभिक जांच में पता चला कि बरामद RDX आधारित आई.ई.डी. का उपयोग नियोजित आतंकी हमले में किया जाना था.

कानूनी कार्रवाई और आगे की जांच

मामले में पुलिस थाना एस.एस.ओ.सी., अमृतसर में यू.ए.पी.ए. और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत एफ.आई.आर. दर्ज की गई है.  पुलिस आगे की जांच जारी रखकर उन व्यक्तियों की पहचान करने की प्रक्रिया में जुटी है, जिन्हें यह विस्फोटक सप्लाई करने की योजना थी. यह सफलता राज्य में सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नशों और आतंकवाद के खिलाफ अभियान की अहम उपलब्धि है.

