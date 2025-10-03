Punjab News : पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने आज बताया कि पंजाब सरकार द्वारा ‘उन्नत किसान’ मोबाइल ऐप पर 85,000 से अधिक इन-सीटू और एक्स-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन (सी.आर.एम.) मशीनों की मैपिंग की गई है. उल्लेखनीय है कि यह मोबाइल ऐप एक वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म है, जिसे टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने और वायु प्रदूषण को कम करने के लिये छोटे और सीमांत किसानों तक इन अति-आधुनिक फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों की पहुँच को और आसान बनाने के लिये तैयार की गयी है.

किसानों के लिए मोबाइल से CRM मशीन बुकिंग और जियो-टैगिंग

इस महत्वपूर्ण डिजिटल पहल की जानकारी साझा करते हुए खुड्डियां ने बताया कि यह पहल किसानों को अपने घर बैठे ही मोबाइल फोन से सी.आर.एम. मशीनें आसानी से बुक करने की सुविधा देती है. उन्होंने कहा कि प्रत्येक मशीन को खेती योग्य क्षेत्र के अनुसार जियो-टैग किया गया है, जिससे फसल अवशेष प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी और दस्तावेज़ीकरण आसान हो जाता है.

5,000+ ग्राम अधिकारी और निजी मशीन पंजीकरण की सुविधा

कृषि मंत्री ने इस ऐप के मजबूत ईकोसिस्टम पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसमें 5,000 से अधिक ग्राम स्तरीय फ़ैसिलिटेटर (वी.एल.एफ.) और क्लस्टर अधिकारी (सी.ओज़.) शामिल हैं, जो किसानों को ज़मीनी स्तर पर सहायता प्रदान करने के साथ-साथ गतिविधियों की निगरानी करेंगे. यह प्लेटफॉर्म सी.आर.एम. मशीनों के निजी मालिकों को भी अपने उपकरण पंजीकृत करने की सुविधा देता है, ताकि मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके. सामुदायिक सहयोग के लिए वी.एल.एफ. किसानोें की ओर से भी मशीनें बुक कर सकते हैं, ताकि कोई भी किसान इस सुविधा से वंचित न रहे.

रियल-टाइम डैशबोर्ड से सटीक निगरानी

खुड्डियां ने ऐप के बैकएंड के बारे में बताया कि इसमें एक रीयल-टाइम डैशबोर्ड है, जो मशीनों के उपयोग और फील्ड अधिकारियों की गतिविधियों की सटीक निगरानी सुनिश्चित करता है. यह जवाबदेही, समस्याओं के त्वरित समाधान और अनुकूल संसाधन सुनिश्चित करता है तथा कटाई के महत्वपूर्ण समय में किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है. उन्होंने कहा कि संसाधनों की ट्रैकिंग और प्रबंधन में इस डैशबोर्ड की प्रभावशीलता फसल अवशेष प्रबंधन पहलों की समग्र दक्षता को और बढ़ाती है.

किसानों से ‘उन्नत किसान’ ऐप उपयोग की अपील

गुरमीत सिंह खुड्डियां ने ‘उन्नत किसान’ ऐप के किसान-हितैषी डिज़ाइन का ज़िक्र करते हुए किसानों से इसका उपयोग करने की अपील की. उन्होंने कहा कि इस ऐप ने फसल अवशेष प्रबंधन (सी.आर.एम.) मशीनरी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को अधिक कुशल, पारदर्शी और समन्वित बनाया है. उन्होंने कहा कि नज़दीकी कस्टम हायरिंग सेंटसों और निजी मशीन मालिकों से आसान बुकिंग सुनिश्चित करके यह ऐप पराली प्रबंधन का एक वैज्ञानिक विकल्प प्रदान करता है और मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के पर्यावरण व टिकाऊ कृषि से संबंधित लक्ष्यों का समर्थन करता है.

‘उन्नत किसान’ ऐप की कृषि में अहम भूमिका

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रबंधकीय सचिव डॉ. बसंत गर्ग ने पंजाब में कृषि क्षेत्र के विकास में ‘उन्नत किसान’ ऐप की अहम भूमिका की सराहना की. उन्होंने कहा कि यह ऐप किसानों को सी.आर.एम. मशीनरी तक आसान पहुँच उपलब्ध करा रहा है और राज्य में टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा दे रहा है. उन्होंने कृषि क्षेत्र में भविष्य की प्रगति हेतु इसकी डिजिटल नींव को और सशक्त करने का संकल्प व्यक्त किया.

यह भी पढ़ें : अमृतसर पुलिस ने पाक तस्करी नेटवर्क का किया पर्दाफाश, 7 पिस्तौल और 1.5 किलो हेरोइन बरामद

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप