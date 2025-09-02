Punjab

नदियां उफान पर…शहर से गांव तक हुए जलमग्न, पंजाब में इस बार बाढ़ से तबाही

Punjab : पंजाब भयानक बाढ़ का सामना कर रहा है. जिसने पूरे राज्य को हिला दिया. यह बाढ़ 40 सालों के बाद सबसे विनाशकारी है. जिसके चलते 1300 से ज्यादा गांव पानी में जलमग्न हो गए. बाढ़ से फसलें भी बर्बाद हो गईं.  

आपको बता दें कि अबकी बार हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश देखी गई. जिसके चलते सतलुज, ब्यास और रावी नदियां उफान पर हैं. डैमों से अतिरिक्त पानी छोड़ा गया, इसमें भाखड़ा, रंजीत सागर डैम शामिल है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश देखने को मिली.

14 जिलों में बाढ़

दरअसल, 14 जिलों में बाढ़ आई है. इसमें गुरदासपुर (323 गांव), कपूरथला (107), फिरोजपुर (101), पठानकोट (89), होशियारपुर (85), मुक्तसर (64), फाजिल्का (52), तरन तारन (45), मोगा (35), संगरूर और बरनाला (22-22 गांव) शामिल है. कुल 1312 गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं. इस बाढ़ से प्रभावित होकर 1.46 लाख लोगों को बेघर हो गए.

आपको बता दें कि हिमाचल और जम्मू कश्मीर में मॉनसून की भारी बारिश हुई. इस वजह से नदियों के कैचमेंट एरिया भर गए, जो सतलुज और ब्यास और रावी नदियां हैं. यह नदियां  2 – 4 लाख क्यूसेक पानी लेकर बहने लगीं. नदियां खतरे के निशान से ऊपर आ गईं.

दरअसल, बाढ़ से आर्थिक त्रासदी भी हुई है. बताते चलें कि 3 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो गई. 3 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है. इसमें धान की खेती सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है. अब तक 29 मौतें दर्ज हुईं. बताया जा रहा है, 3 लापता हैं. बाढ़ से 2.56 लाख लोग प्रभावित हुए हैं.

