Punjab: बाढ़ की स्थिती पर रेलवे का बड़ा फैसला, वंदे भारत एक्सप्रेस समेत 18 ट्रेनें रद्द

Anup Tiwari27 August 2025 - 10:39 PM
1 minute read
Punjab Trains Cancelled
वंदे भारत एक्सप्रेस समेत 18 ट्रेनें रद्द

हाइलाइट्स :-

  • भारी बारिश और बाढ़ के चलते पंजाब में रेलवे ने 18 ट्रेनें रद्द कीं.
  • नई दिल्ली-कटरा वंदे भारत ट्रेन भी रद्द की गई प्रमुख ट्रेनों में शामिल.
  • चक्की नदी के कटाव से पठानकोट-कंडोरी ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ.
  • यात्रियों को एसएमएस के जरिए सूचना और पूरा टिकट रिफंड मिलेगा.
  • बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित जिले: पठानकोट, होशियारपुर, गुरदासपुर आदि.

Punjab Trains Cancelled : भारी बारिश और बाढ़ के कारण पंजाब में रेल सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिनमें नई दिल्ली-कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है. इस फैसले से सबसे अधिक असर जम्मू मार्ग पर पड़ा है. रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इन ट्रेनों के रद्द होने की मुख्य वजह चक्की नदी क्षेत्र में हुए कटाव के कारण रेलवे ट्रैक को हुआ नुकसान है.

रेल ट्रैक क्षतिग्रस्त, सेवाएं अनिश्चितकाल तक स्थगित

रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी नवीन कुमार झा ने जानकारी दी कि पठानकोट से हिमाचल प्रदेश के कंडोरी तक की लाइनें बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिससे डाउन लाइन पूरी तरह बाधित हो गई है. इसके कारण वंदे भारत सहित कटरा-सूबेदारगंज एक्सप्रेस, ऊधमपुर-पठानकोट एक्सप्रेस, कटरा-नई दिल्ली एक्सप्रेस, जम्मू तवी-वाराणसी एक्सप्रेस, कटरा-ऋषिकेश एक्सप्रेस और कालका-कटरा एक्सप्रेस को अगले आदेश तक रद्द किया गया है.

यात्रियों को रिफंड, एसएमएस से सूचना

रेलवे ने सभी आरक्षित यात्रियों को एसएमएस के माध्यम से सूचना देने और टिकट का पूरा रिफंड देने का निर्णय लिया है. प्रशासन का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और स्थिति सामान्य होने के बाद ही ट्रेनों का संचालन पुनः शुरू किया जाएगा.

