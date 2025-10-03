Punjabराज्य

लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न स्कीमों के तहत करवाए जा रहे हैं विकास कार्य: हरभजन सिंह ई.टी.ओ.

Anup Tiwari3 October 2025 - 7:41 PM
2 minutes read
कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. (फाइल फोटो)

Punjab News : पंजाब राज्य में सड़क नेटवर्क को मज़बूत बनाकर विकास की गति को तेज करने में राज्य का लोक निर्माण विभाग अहम भूमिका निभा रहा है.

लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य में विभिन्न स्कीमों के तहत कराए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने बताया कि नाबार्ड स्कीम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 279.64 किलोमीटर लंबाई की सड़कों और 8 पुलों का निर्माण कार्य पूरा किया गया, जिस पर 104.28 करोड़ रुपये खर्च किए गए.

125 किमी सड़क पर 192 करोड़ खर्च, 781 किमी सड़क पूरी

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 125.00 किलोमीटर लंबाई की सड़कों के निर्माण पर 192 करोड़ खर्च करने की स्कीम है. इस स्कीम के अंतर्गत 14.50 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है, जिस पर 18.13 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं.

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान मद 5054 आर.बी.-10 सड़कों के अंतर्गत 781 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का काम पूरा किया गया है, जिस पर कुल 503.02 करोड़ रुपये खर्च हुए.

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 840.00 किलोमीटर लंबाई की सड़कों के निर्माण पर 663.00 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है, जिसमें से 342 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. इस स्कीम के अंतर्गत 212 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं.

10 पुल बने, 31 पुल निर्माण प्रगति पर

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि मद संख्या 5054 के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 10 पुलों का निर्माण कार्य पूरा किया गया, जिस पर कुल 48.29 करोड़ रुपये खर्च हुए. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 31 नंबर पुलों के निर्माण पर 155.00 करोड़ खर्च करने की योजना है, जिनमें से 31 नंबर पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है. इस स्कीम के तहत 16.39 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं.

147.68 किमी सड़क अपग्रेड, नए पुल निर्माण प्रगति पर

हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने बताया कि सी.आर.आई.एफ. स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 147.68 किलोमीटर लंबाई की सड़कों को अपग्रेड किया गया. इन कार्यों पर कुल 141.80 करोड़ रुपये खर्च किए गए. इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 95 किलोमीटर लंबाई की सड़कों और 3 नंबर पुलों के निर्माण पर 190.00 करोड़ खर्च करने की योजना है, जिसमें से 10 किलोमीटर और 2 नंबर पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है. इस स्कीम के तहत 23.05 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं.

यह भी पढ़ें : पंजाब सरकार का डिजिटल कदम: ‘उन्नत किसान’ ऐप से फसल अवशेष प्रबंधन में होगा सुधार

