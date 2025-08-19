Punjabराज्य

हरभजन सिंह ETO की बड़ी घोषणा: पंजाब बिजली कर्मचारियों की मांगों का होगा जल्द समाधान

कर्मचारियों की मांगों पर हरभजन सिंह ने तुरंत कार्रवाई का भरोसा दिया

Punjab Government : आज पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ETO ने पी.एस.पी.सी.एल. और पी.एस.टी.सी.एल. की विभिन्न यूनियनों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक में यूनियन नेताओं ने अपनी मांगों और मुद्दों के बारे में बिजली मंत्री को विस्तार से जानकारी दी. बैठक के दौरान यूनियन नेताओं ने राज्य सरकार की तरफ से हाल ही में वेतन में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी के लिए पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को धन्यवाद भी दिया. इस पर मंत्री हरभजन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार कर्मचारियों की भलाई और हितों के लिए हमेशा वचनबद्ध है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि कर्मचारियों की सभी जायज मांगों का समाधान जल्द ही किया जाएगा.

कर्मचारियों की मांगों पर तुरंत कार्रवाई का निर्देश

इस अवसर पर पी.एस.पी.सी.एल. के चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर अजोए कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे. मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे यूनियनों की मांगों पर तुरंत कार्रवाई करें और कर्मचारियों के हित में जल्द कदम उठाएं.

कर्मचारियों को भरोसा, सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट

बैठक का माहौल सकारात्मक रहा और कर्मचारियों को भरोसा मिला कि उनकी समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से लिया जा रहा है. यह कदम न केवल कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएगा, बल्कि पंजाब सरकार के कर्मचारियों के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है. इस बैठक ने स्पष्ट कर दिया कि पंजाब सरकार राज्य के सभी कर्मचारियों की भलाई और सम्मान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है.

