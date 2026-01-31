Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत शुरू की गई निर्णायक ‘ गैंगस्टरां ते वार’ मुहिम के 11वें दिन, पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों से जुड़े पहचाने गए और मैप किए गए ठिकानों पर 795 छापेमारियाँ कीं।

राज्य भर में विशेष कार्रवाई जारी

जानकारी के अनुसार, ‘गैंगस्टरां ते वार’ – पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए शुरू की गई एक निर्णायक जंग – 20 जनवरी, 2026 को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा शुरू की गई थी। इसके तहत सभी जिलों की पुलिस टीमों द्वारा एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से राज्य भर में विशेष कार्रवाइयाँ की जा रही हैं।

अब तक 3721 लोगों की गिरफ्तारी

इस मुहिम के 11वें दिन, पुलिस टीमों ने 201 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से तीन हथियार बरामद किए। इसके साथ ही, मुहिम की शुरुआत से अब तक गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या 3721 हो गई है।

11 भगोड़े अपराधी भी गिरफ्तार

इसके अलावा, 197 व्यक्तियों के खिलाफ रोकथाम कार्रवाई की गई, जबकि 312 व्यक्तियों का सत्यापन किया गया और पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस टीमों द्वारा कार्रवाई के दौरान 11 भगोड़े अपराधी (पीओ) भी गिरफ्तार किए गए हैं।

एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर

उन्होंने बताया कि वांछित अपराधियों/गैंगस्टरों के बारे में जानकारी और अपराध तथा आपराधिक गतिविधियों के बारे में सूचना देने के लिए लोग गुप्त रूप से एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा दी गई गैंगस्टरों की जानकारी के आधार पर कोई गिरफ्तारी होती है तो उस व्यक्ति को 10 लाख रुपये तक की इनामी राशि देकर सम्मानित किया जाएगा।

‘युद्ध नशेयां विरूद्ध’ के 335वें दिन की कार्रवाई

उल्लेखनीय है कि पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम ‘युद्ध नशेयां विरूद्ध’ को 335वें दिन भी जारी रखते हुए शुक्रवार को 107 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 53.6 किलोग्राम हेरोइन, 3 किलोग्राम अफीम, 14 किलोग्राम गांजा, 9350 नशीली गोलियाँ/कैप्सूल और 900 रुपये की ड्रग मनी बरामद की है। इसके साथ ही, 335 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 47,119 हो गई है। ‘डी-एडिक्शन’ के हिस्से के रूप में पंजाब पुलिस ने आज 35 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास के लिए तैयार किया है।

ये भी पढ़ें – अमृतसर में सीमा पार से संचालित नार्को तस्करी नेटवर्क से जुड़े दो व्यक्ति 51.5 किलोग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप