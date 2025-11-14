Punjabराज्य

Punjab Pension Portal: 3 Months में सभी Pensioners का Registration पूरा होगा, जानिए बड़ा ऐलान

Amzad Khan14 November 2025 - 12:59 PM
Punjab pension portal
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा पेंशनभोगी सेवा मेले में पंजीकरण प्रक्रिया का निरीक्षण करते हुए.

Punjab pension portal : पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने गुरुवार को बताया कि नए लॉन्च किए गए पेंशनभोगी सेवा पोर्टल पर राज्य के सभी पेंशनभोगियों का पंजीकरण अगले तीन महीनों में पूरा कर लिया जाएगा. वे एस ए एस नगर स्थित जिला प्रशासनिक परिसर में आयोजित तीन दिवसीय पेंशनभोगी सेवा मेले के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे.  यह मेला 13 से 15 नवंबर तक पंजाब के सभी ज़िलों में आयोजित किया जा रहा है ताकि पेंशनभोगियों को पोर्टल पर पंजीकरण में सहायता प्रदान की जा सके.

पहले दिन 5,320 पेंशनभोगियों ने कराया पंजीकरण

मेले के पहले ही दिन पूरे राज्य में 5,320 से अधिक पेंशनभोगियों ने पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकरण कराया.
वित्त मंत्री ने बताया कि सुचारू पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए वित्त विभाग और पेंशन वितरण बैंकों के अधिकारी सभी ज़िला स्तर के कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे, जिससे किसी भी तकनीकी समस्या का तुरंत समाधान हो सके.

निरंतर मिलेगी पंजीकरण सहायता

उन्होंने कहा कि ज़िला कोषागार कार्यालयों, पेंशन वितरण बैंकों, सेवा केंद्रों और सेवा केंद्रों द्वारा उपलब्ध घर-घर सेवाओं के माध्यम से पंजीकरण में सहायता लगातार दी जाती रहेगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि किसी पेंशनभोगी को पंजीकरण में तकनीकी कठिनाई का सामना करना पड़े तो भी पेंशन वितरण निर्बाध रूप से जारी रहेगा.

पोर्टल की मुख्य सेवाएँ

वित्त मंत्री के अनुसार, 3 नवंबर को शुरू किए गए पेंशनभोगी सेवा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य पेंशन से जुड़ी सेवाएँ सीधे पेंशनभोगियों के घरों तक पहुँचाना है.
शुरुआत में यह पोर्टल पाँच प्रमुख सेवाएँ प्रदान करेगा-

  • जीवन प्रमाण मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना
  • पेंशन को पारिवारिक पेंशन में बदलने के लिए आवेदन
  • एलटीसी (छुट्टी यात्रा रियायत) के लिए अनुरोध
  • पेंशन संबंधी शिकायतों का पंजीकरण
  • व्यक्तिगत विवरण अपडेट या बदलाव

एनआरआई पेंशनभोगियों को फिलहाल रखा गया बाहर

मंत्री ने स्पष्ट किया कि एनआरआई पेंशनभोगियों को पोर्टल के शुरुआती रोलआउट से फिलहाल बाहर रखा गया है.  वे अभी अपनी मौजूदा प्रक्रिया के माध्यम से ही जीवन प्रमाण पत्र जमा करेंगे. उन्होंने कहा कि जल्द ही एनआरआई पेंशनभोगियों के लिए भी डिजिटल सेवाएँ शुरू की जाएँगी.

वॉर रूम और हेल्पलाइन नंबर सक्रिय

पोर्टल शुरू होने के बाद आने वाली समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए कोषागार एवं लेखा निदेशालय ने पेंशन और नई पेंशन योजना से संबंधित मामलों हेतु एक समर्पित वॉर रूम स्थापित किया है. इसके अलावा, पेंशनभोगियों की सहायता के लिए तीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं:

  • 1800-180-2148
  • 0172-2996385
  • 0172-2996386

ये हेल्पलाइन सभी कार्य दिवसों में सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक चलती रहेंगी.

