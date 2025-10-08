Punjabराज्य

पंजाब की जातियों की ओबीसी सूची में शामिल होने की मांग: एन.सी.बी.सी. की जनसुनवाई अब 14 अक्टूबर

Amzad Khan8 October 2025 - 4:32 PM
1 minute read
Punjab OBC Public Hearing 2025
एन.सी.बी.सी. नई दिल्ली द्वारा चंडीगढ़ में 14 अक्टूबर को आयोजित पंजाब जातियों की ओबीसी सूची में शामिल होने संबंधी जनसुनवाई

Punjab OBC Public Hearing 2025 : एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय पिछड़ी श्रेणियां आयोग (एन.सी.बी.सी.), नई दिल्ली द्वारा 14 अक्टूबर, 2025 को दोपहर 2:00 बजे यू.टी. गेस्ट हाउस, चंडीगढ़ में एक जनसुनवाई आयोजित की जाएगी. इस जनसुनवाई का उद्देश्य पंजाब की विभिन्न जातियों को भारत सरकार की केंद्रीय ओ.बी.सी. सूची में शामिल करने से संबंधित मांगों पर विचार करना है.

प्रवक्ता ने बताया कि यह जनसुनवाई पहले 9 अक्टूबर को निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसकी तिथि में बदलाव कर इसे 14 अक्टूबर कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि इस जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य संबंधित जातियों के प्रतिनिधियों को आयोग के समक्ष अपने विचार, तथ्य और मांगें सीधे तौर पर प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना है.

राज्य सरकार ने संबंधित जाति समूहों और उनके प्रतिनिधियों से इस जनसुनवाई में सक्रिय रूप से भाग लेने और अपने सुझाव आयोग के साथ साझा करने की अपील की है.

यह भी पढ़ें : राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 9 अक्टूबर को चंडीगढ़ में ओबीसी सूची में नई जातियों के शामिल होने पर सार्वजनिक सुनवाई करेगा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan8 October 2025 - 4:32 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of रामपुर में अखिलेश-आज़म की ‘खामोश मुलाकात’, 2027 से पहले बड़ा राजनीतिक संदेश

रामपुर में अखिलेश-आज़म की ‘खामोश मुलाकात’, 2027 से पहले बड़ा राजनीतिक संदेश

8 October 2025 - 5:01 PM
Photo of राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 9 अक्टूबर को चंडीगढ़ में ओबीसी सूची में नई जातियों के शामिल होने पर सार्वजनिक सुनवाई करेगा

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 9 अक्टूबर को चंडीगढ़ में ओबीसी सूची में नई जातियों के शामिल होने पर सार्वजनिक सुनवाई करेगा

8 October 2025 - 3:56 PM
Photo of धूरी को नए रूप में संवारने का सपना: CM भगवंत सिंह मान की योजना से शुरू हुआ विकास का पहला चरण

धूरी को नए रूप में संवारने का सपना: CM भगवंत सिंह मान की योजना से शुरू हुआ विकास का पहला चरण

8 October 2025 - 3:39 PM
Photo of 2025–30 तक 10,000 मेगावाट सौर क्षमता जोड़ने की योजना, डेवलपर्स को मिलेगा निवेश का मौका

2025–30 तक 10,000 मेगावाट सौर क्षमता जोड़ने की योजना, डेवलपर्स को मिलेगा निवेश का मौका

8 October 2025 - 3:25 PM
Photo of पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के अधिकारों की रक्षा और न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध : महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर

पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के अधिकारों की रक्षा और न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध : महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर

8 October 2025 - 3:04 PM
Photo of बायो-एनर्जी पर साझेदारी : पेडा और आईआईएससी बेंगलुरु के बीच समझौता

बायो-एनर्जी पर साझेदारी : पेडा और आईआईएससी बेंगलुरु के बीच समझौता

8 October 2025 - 2:25 PM
Photo of “युद्ध नशों विरुद्ध” में पंजाब पुलिस का बड़ा धमाका, 343 जगह छापेमारी, 80 तस्कर गिरफ्तार – भगवंत मान सरकार का एक्शन देख उड़ गए होश

“युद्ध नशों विरुद्ध” में पंजाब पुलिस का बड़ा धमाका, 343 जगह छापेमारी, 80 तस्कर गिरफ्तार – भगवंत मान सरकार का एक्शन देख उड़ गए होश

8 October 2025 - 2:13 PM
Photo of धान की रिकॉर्ड खरीद, 66 हजार किसानों को MSP लाभ, मंडियों में साफ-सफाई और चिकित्सा का खास इंतजाम

धान की रिकॉर्ड खरीद, 66 हजार किसानों को MSP लाभ, मंडियों में साफ-सफाई और चिकित्सा का खास इंतजाम

8 October 2025 - 1:04 PM
Photo of पंजाब सरकार की ऐतिहासिक पहल : श्री आनंदपुर साहिब में 350वें शहादत दिवस पर भव्य स्मारक, विरासत मार्ग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन

पंजाब सरकार की ऐतिहासिक पहल : श्री आनंदपुर साहिब में 350वें शहादत दिवस पर भव्य स्मारक, विरासत मार्ग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन

8 October 2025 - 11:28 AM
Photo of सीतापुर में पति ने डीएम से लगाई जान बचाने की गुहार, कहा- पत्नी रात में नागिन बन डराती है

सीतापुर में पति ने डीएम से लगाई जान बचाने की गुहार, कहा- पत्नी रात में नागिन बन डराती है

8 October 2025 - 10:29 AM
Back to top button