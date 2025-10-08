Punjab OBC Public Hearing 2025 : एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय पिछड़ी श्रेणियां आयोग (एन.सी.बी.सी.), नई दिल्ली द्वारा 14 अक्टूबर, 2025 को दोपहर 2:00 बजे यू.टी. गेस्ट हाउस, चंडीगढ़ में एक जनसुनवाई आयोजित की जाएगी. इस जनसुनवाई का उद्देश्य पंजाब की विभिन्न जातियों को भारत सरकार की केंद्रीय ओ.बी.सी. सूची में शामिल करने से संबंधित मांगों पर विचार करना है.

प्रवक्ता ने बताया कि यह जनसुनवाई पहले 9 अक्टूबर को निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसकी तिथि में बदलाव कर इसे 14 अक्टूबर कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि इस जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य संबंधित जातियों के प्रतिनिधियों को आयोग के समक्ष अपने विचार, तथ्य और मांगें सीधे तौर पर प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना है.

राज्य सरकार ने संबंधित जाति समूहों और उनके प्रतिनिधियों से इस जनसुनवाई में सक्रिय रूप से भाग लेने और अपने सुझाव आयोग के साथ साझा करने की अपील की है.

