राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सुनवाई करेगा

तारीख 9 अक्टूबर, स्थान चंडीगढ़

नई जातियों को ओबीसी सूची में शामिल

जाति प्रतिनिधि अपने सुझाव देंगे

सभी से सक्रिय भागीदारी की अपील

Punjab News : सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली, 9 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे यूटी गेस्ट हाउस, चंडीगढ़ में भारत सरकार की ओबीसी सूची में नई जातियों को शामिल करने के लिए सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करेगा.

प्रवक्ता ने कहा कि इस सार्वजनिक सुनवाई (पब्लिक हियरिंग) का उद्देश्य संबंधित जातियों के प्रतिनिधियों को अपने सुझाव, तथ्य और मांगें सीधे आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना है. सरकार की ओर से संबंधित जातियों के समूहों और प्रतिनिधियों से अपील की जाती है कि वे इस सार्वजनिक सुनवाई (पब्लिक हियरिंग) में सक्रिय रूप से भाग लेकर अपने विचार आयोग के समक्ष रखें.

