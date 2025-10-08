Punjab

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 9 अक्टूबर को चंडीगढ़ में ओबीसी सूची में नई जातियों के शामिल होने पर सार्वजनिक सुनवाई करेगा

Ajay Yadav8 October 2025 - 3:56 PM
1 minute read
Punjab News :
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 9 अक्टूबर को चंडीगढ़ में ओबीसी सूची में नई जातियों के शामिल होने पर सार्वजनिक सुनवाई करेगा

फटाफट पढ़ें

  • राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सुनवाई करेगा
  • तारीख 9 अक्टूबर, स्थान चंडीगढ़
  • नई जातियों को ओबीसी सूची में शामिल
  • जाति प्रतिनिधि अपने सुझाव देंगे
  • सभी से सक्रिय भागीदारी की अपील

Punjab News : सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली, 9 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे यूटी गेस्ट हाउस, चंडीगढ़ में भारत सरकार की ओबीसी सूची में नई जातियों को शामिल करने के लिए सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करेगा.

प्रवक्ता ने कहा कि इस सार्वजनिक सुनवाई (पब्लिक हियरिंग) का उद्देश्य संबंधित जातियों के प्रतिनिधियों को अपने सुझाव, तथ्य और मांगें सीधे आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना है. सरकार की ओर से संबंधित जातियों के समूहों और प्रतिनिधियों से अपील की जाती है कि वे इस सार्वजनिक सुनवाई (पब्लिक हियरिंग) में सक्रिय रूप से भाग लेकर अपने विचार आयोग के समक्ष रखें.

यह भी पढ़ें : भारत-चीन संबंधों को मिलेगी नई उड़ान: अक्टूबर से फिर शुरू होंगी सीधी फ्लाइट्स, विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav8 October 2025 - 3:56 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब की जातियों की ओबीसी सूची में शामिल होने की मांग: एन.सी.बी.सी. की जनसुनवाई अब 14 अक्टूबर

पंजाब की जातियों की ओबीसी सूची में शामिल होने की मांग: एन.सी.बी.सी. की जनसुनवाई अब 14 अक्टूबर

8 October 2025 - 4:32 PM
Photo of धूरी को नए रूप में संवारने का सपना: CM भगवंत सिंह मान की योजना से शुरू हुआ विकास का पहला चरण

धूरी को नए रूप में संवारने का सपना: CM भगवंत सिंह मान की योजना से शुरू हुआ विकास का पहला चरण

8 October 2025 - 3:39 PM
Photo of 2025–30 तक 10,000 मेगावाट सौर क्षमता जोड़ने की योजना, डेवलपर्स को मिलेगा निवेश का मौका

2025–30 तक 10,000 मेगावाट सौर क्षमता जोड़ने की योजना, डेवलपर्स को मिलेगा निवेश का मौका

8 October 2025 - 3:25 PM
Photo of पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के अधिकारों की रक्षा और न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध : महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर

पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के अधिकारों की रक्षा और न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध : महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर

8 October 2025 - 3:04 PM
Photo of बायो-एनर्जी पर साझेदारी : पेडा और आईआईएससी बेंगलुरु के बीच समझौता

बायो-एनर्जी पर साझेदारी : पेडा और आईआईएससी बेंगलुरु के बीच समझौता

8 October 2025 - 2:25 PM
Photo of “युद्ध नशों विरुद्ध” में पंजाब पुलिस का बड़ा धमाका, 343 जगह छापेमारी, 80 तस्कर गिरफ्तार – भगवंत मान सरकार का एक्शन देख उड़ गए होश

“युद्ध नशों विरुद्ध” में पंजाब पुलिस का बड़ा धमाका, 343 जगह छापेमारी, 80 तस्कर गिरफ्तार – भगवंत मान सरकार का एक्शन देख उड़ गए होश

8 October 2025 - 2:13 PM
Photo of धान की रिकॉर्ड खरीद, 66 हजार किसानों को MSP लाभ, मंडियों में साफ-सफाई और चिकित्सा का खास इंतजाम

धान की रिकॉर्ड खरीद, 66 हजार किसानों को MSP लाभ, मंडियों में साफ-सफाई और चिकित्सा का खास इंतजाम

8 October 2025 - 1:04 PM
Photo of पंजाब सरकार की ऐतिहासिक पहल : श्री आनंदपुर साहिब में 350वें शहादत दिवस पर भव्य स्मारक, विरासत मार्ग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन

पंजाब सरकार की ऐतिहासिक पहल : श्री आनंदपुर साहिब में 350वें शहादत दिवस पर भव्य स्मारक, विरासत मार्ग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन

8 October 2025 - 11:28 AM
Photo of सीतापुर में पति ने डीएम से लगाई जान बचाने की गुहार, कहा- पत्नी रात में नागिन बन डराती है

सीतापुर में पति ने डीएम से लगाई जान बचाने की गुहार, कहा- पत्नी रात में नागिन बन डराती है

8 October 2025 - 10:29 AM
Photo of ‘चढ़दी कला मिशन’ को एल एंड टी का बड़ा समर्थन, बाढ़ पीड़ितों के लिए दिए 5 करोड़ रुपये

‘चढ़दी कला मिशन’ को एल एंड टी का बड़ा समर्थन, बाढ़ पीड़ितों के लिए दिए 5 करोड़ रुपये

8 October 2025 - 9:39 AM
Back to top button