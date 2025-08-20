Punjab

अब हमारे निवेशकों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे : पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा

Avinay Mishra20 August 2025 - 7:33 PM
2 minutes read

Punjab : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के औद्योगिक क्रांतिकारी विज़न के तहत पंजाब में उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन देने के लिए आज उद्योग एवं बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने माझा क्षेत्र के उद्योगपतियों से मुलाकात की, जिनमें अमृतसर के अलावा गुरदासपुर, तरनतारन, बटाला और पठानकोट के उद्योगपति शामिल थे और उन्होंने औद्योगिक नीति के लिए सुझाव लेने और उनकी समस्याएँ सुलझाने के उद्देश्य से गुरु की नगरी अमृतसर से “राइजिंग पंजाब – सुझाव से समाधान तक“ की शुरुआत की.

इस अवसर पर आए उद्योगपतियों का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब के सभी बड़े शहरों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और आज यह पहला विशेष आयोजन किया गया है. हमारा उद्देश्य नई उद्योग-अनुकूल नीतियों के बारे में जागरूकता फैलाना, नए निवेश के लिए माहौल तैयार करना और सरकार-उद्योग जगत के बीच सीधा संवाद कायम करना है. मुझे पूरा विश्वास है कि यह पहल पंजाब में नए निवेश, अधिक रोजगार और लोगों की खुशहाली के नए दरवाज़े खोलेगी. कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सुझाव से समाधान तक पहुँचना ही हमारी ज़िम्मेदारी है.

उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मैं बातों में नहीं, काम में विश्वास रखता हूँ. उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों के सुझाव मैंने नोट कर लिए हैं और जो भी काम होने वाले हैं, वे कुछ ही दिनों में पूरे होंगे. अमृतसर गुरु नगरी है, पंजाब का प्रवेश द्वार है और यह दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनेगा. अमृतसर की मेहमाननवाज़ी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की अपार संभावनाएँ हैं और सरकार उसके लिए काम करेगी.

आपकी समस्याओं का समाधान करना हमारी ड्यूटी

कैबिनेट मंत्री ने पंजाब राज्य इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा बीते समय में जारी पाँच अलग-अलग नोटिफिकेशनों का ज़िक्र करते हुए कहा कि ऐसी योजनाएं किसी भी राज्य सरकार ने नहीं दीं, जैसी हमारी सरकार ने उद्योगपतियों के लिए लागू की हैं. उन्होंने कहा कि निवेशक पंजाब सरकार की तारीफ करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम उद्योगपतियों के लिए काम करें, क्योंकि यह हमारा फ़र्ज़ है. आप हमारे ब्रांड एंबेसडर हैं और आपकी समस्याओं का समाधान करना हमारी ड्यूटी है. जो भी मुद्दे और समस्याएँ होंगी, वे हल होंगी.

आप सरकार को टैक्स देते हैं, हमारे युवाओं को रोज़गार देते हैं और आपका ख्याल रखना मेरा और मेरे विभाग का फ़र्ज़ है. कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मेरी कोशिश होगी कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी पर खरा उतरूँ. उन्होंने अमृतसर में यूनिटी मॉल बनाने और औद्योगिक पार्कों एवं फोकल प्वाइंट पर तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का प्रबंध करने के निर्देश भी दिए. उन्होंने उद्योगपतियों को आश्वासन दिया कि ईएसआई अस्पताल को केंद्र सरकार से फंड लेकर और अपग्रेड किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि गोइंदवाल साहिब का औद्योगिक क्षेत्र, जो लंबे समय से उपेक्षित है, उसे औद्योगिक हब बनाया जाएगा. उन्होंने माझा क्षेत्र के उद्योगपतियों को “पंजाब इन्वेस्ट सम्मेलन“, जो 13 और 14 मार्च 2026 को मोहाली में होना है, में हिस्सा लेने का निमंत्रण भी दिया.

