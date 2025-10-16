Invest Punjab : इन्वेस्ट पंजाब की ओर से बेंगलुरु में ‘इन्वेस्ट पंजाब के तहत कारोबारी नेताओं से बातचीत’ विषय पर दो दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के नेतृत्व वाली टीम ने उद्योग जगत के प्रमुख नेताओं से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की.

उद्योगपतियों के साथ वन-टू-वन और ग्रुप चर्चाएं

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने प्रमुख उद्योगपतियों के साथ वन-टू-वन और ग्रुप चर्चाएँ कीं. उन्होंने उनकी निवेश प्राथमिकताओं को समझा और पंजाब के मजबूत बुनियादी ढांचे, प्रगतिशील नीतियों और प्रोत्साहनों का विवरण प्रस्तुत किया.

मुख्य चर्चाओं में इंटेल, अर्जस स्टील, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, आइडिया फोर्ज, सोनाटा सॉफ्टवेयर, रॉयल आरचिड होटल्स, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (आइइएसए), आइइडीए, टिसॉल्व, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स (एसआइडीएम), अरविंद कंसल्टेंसी, यूएचपी, एसइएमआइ, इन्फिनियन टेक्नोलॉजी, एससीएल और पंजाब से जुड़ी अन्य कंपनियाँ शामिल थीं.

पंजाब में औद्योगिक निवेश के लिए आमंत्रण

संजीव अरोड़ा ने इन औद्योगिक नेताओं को पंजाब में निवेश के लिए औपचारिक आमंत्रण दिया और राज्य सरकार की औद्योगिक गतिशीलता, रोजगार सृजन और व्यापार-अनुकूल वातावरण के प्रति प्रतिबद्धता पर बल दिया.

उन्होंने परियोजना कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए शुरू की गई सुगम सुविधा प्रणालियों और बुनियादी ढांचे के उन्नयन की जानकारी भी साझा की.

रोड शो में प्रमुख कंपनियों से बातचीत

अरोड़ा ने बताया कि इन्वेस्ट पंजाब के रोड शो के दौरान टीम ने हीरो ग्रुप, एम्बर एंटरप्राइज, आइटीसी, वरुण बेवरेज, जयपुरियाज, इंटेल, एचएएल, अर्जस स्टील, मेदांता हॉस्पिटल, रॉयल आरचिड, सोनाटा सॉफ्टवेयर, ओला, आइडियाफोर्ज, ताज होटल्स, रालसन, जेनपैक्ट, मिंडा ग्रुप, जीएमआर, न्यू हॉलैंड, एआइपीएल, दावत राइस ग्रुप, एसीकेएमई सोलर, इंफो ऐज जैसी शीर्ष कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ भावी निवेश को लेकर चर्चा की.

पंजाब में स्थापित और उभरते ब्रांड्स

उन्होंने बताया कि पंजाब में पहले से ही फल-फूल रहे और विस्तार कर रहे ब्रांड्स/कॉर्पोरेट जैसे नेस्ले, फ्रूडेनबर्ग, डैनन, टाटा स्टील्स, सनातन टेक्सटाइल्स, आइटीसी, हिंदुस्तान लीवर्स, पेप्सिको, वर्बियो, इंफोसिस, महिंद्रा और सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए सीडीआइएल जैसे ब्रांड्स का योगदान उल्लेखनीय है. साथ ही उन्होंने कहा कि हीरो, मोंटे कार्लो, क्रीमिका, ट्राइडेंट, सोनालिका ट्रैक्टर, निविया स्पोर्ट्स जैसे घरेलू पंजाबी ब्रांड भी देश निर्माण में लगातार योगदान दे रहे हैं.

मोहाली: उच्च तकनीकी निवेश का केंद्र

आसान पहुंच, आधुनिक बुनियादी ढांचा और किफायती दरों पर कुशल जनशक्ति की उपलब्धता के कारण मोहाली आईटी, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटरों में उच्च तकनीकी निवेश के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है. इंफोसिस की बढ़ती उपस्थिति के कारण यह क्षेत्र तकनीकी विकास के अवसर तलाश रही अग्रणी कंपनियों को आकर्षित कर रहा है.

अरोड़ा ने कहा कि पंजाब का मजबूत शैक्षणिक वातावरण – जिसमें आइआइटी रोपड़, आइएसबी, आइआइएसईआर, थापर, सीडीआइएल जैसे संस्थान शामिल हैं – नवाचार को प्रोत्साहित कर रहा है. इससे उन्नत उद्योगों के लिए राज्य की स्थिति और सशक्त बन रही है.

पंजाब का गतिशील औद्योगिक विकास

अरोड़ा ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पंजाब सरकार गतिशील औद्योगिक विकास और व्यापक आर्थिक अवसरों से युक्त एक नया पंजाब सृजित करने की दिशा में अग्रसर है.

इन्वेस्ट पंजाब निवेशकों की रुचि को ठोस साझेदारियों और वास्तविक निवेशों में बदलने के लिए प्रयास जारी रखेगा.

कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति

इस कार्यक्रम में पीडीसी की वाइस चेयरपर्सन सीमा बांसल, उद्योग एवं वाणिज्य सचिव के.के. यादव, पीएसआइइसी की प्रबंध निदेशक सौरभि मलिक, इन्वेस्ट पंजाब के सीईओ अमित ढाका, केपीएमजी से गौरव, तथा इन्वेस्ट पंजाब के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे.

