Punjabराज्य

पठानकोट में स्वतंत्रता दिवस समारोह: डॉ. रवजोत सिंह ने तिरंगा फहराया और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी

Amzad Khan16 August 2025 - 12:06 PM
4 minutes read
Dr. Ravjot Singh
डॉ. रवजोत सिंह

Dr. Ravjot Singh : पंजाब के स्थानीय निकाय एवं संसदीय मामलों के मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला पठानकोट के मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने की रस्म अदा की.

कैबिनेट मंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद परेड का निरीक्षण किया और जिलेवासियों को संबोधित किया. इसके उपरांत मुख्य अतिथि ने पंजाब पुलिस, महिला पंजाब पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी और विभिन्न स्कूलों के बच्चों की टुकड़ियों द्वारा निकाले गए शानदार मार्च-पास्ट से सलामी ली. इस अवसर पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जे) पठानकोट श्री हरदीप सिंह और एसएसपी दलजिंदर सिंह ढिल्लों विशेष रूप से उपस्थित थे.

शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता

अपने संबोधन में मुख्य अतिथि डॉ. रवजोत सिंह ने जिला पठानकोट के निवासियों और देशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी. उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी की लड़ाई में सबसे अधिक बलिदान पंजाबियों ने दिए हैं. पंजाब सरकार शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि शहीद जवानों के परिजनों के लिए एक्स-ग्रेशिया राशि 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गई है और इस आर्थिक सहायता योजना में अग्निवीरों को भी शामिल किया गया है.

वित्तीय सहायता और विकास योजनाओं की जानकारी

उन्होंने कहा कि पंजाब को खेलों में फिर से देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए, ओलंपिक और एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को तैयारी के लिए क्रमशः 15 लाख और 8 लाख रुपये प्रति खिलाड़ी की राशि दी जा रही है. कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हमें देश की उन्नति में मिल-जुलकर योगदान देना चाहिए और शहीदों द्वारा दिए गए बलिदानों को हमेशा याद रखना चाहिए. इस अवसर पर उन्होंने पंजाब सरकार की उपलब्धियों और विभिन्न क्षेत्रों में किए गए विकास कार्यों की विस्तार से जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में आज पंजाब बिजली, कृषि, शिक्षा, कानून-व्यवस्था, नागरिक सेवाओं, नशामुक्ति, बुनियादी ढांचा, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, पंचायती जमीनों से अवैध कब्जा हटाने, स्वास्थ्य, निवेश अनुकूल माहौल और उद्योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहा है.

पंजाब में शहीद स्मारक और जनता के लिए नए विकास कदम

उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों द्वारा दिए अथाह प्यार स्वरूप मुख्य मंत्री बने स भगवंत सिंह मान ने जहां अपने पद की शपथ शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कलां में ली वहीं ही यह फैसला किया कि सरकारी कार्यालयों में शहीद भगत सिंह और संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ भीम राव अंबेदकर जी की तस्वीरें लगाई जाएं. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के प्रयासों से मोहाली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है और यहां शहीद-ए-आज़म की प्रतिमा लगाई गई है.

आम आदमी पार्टी की सरकार ने आम आदमी क्लीनिकों का विस्तार, नई एंबुलेंसें, मुफ्त बिजली, ईज़ी रजिस्ट्री, स्वतंत्रता के बाद पहली बार पंजाब के सभी गांवों के तालाबों की सफाई, टेलों तक पानी पहुंचाना, नशे और भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान, खेल मैदानों का निर्माण, खिलाड़ियों को नौकरी और तैयारी भत्ता, सभी के लिए 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा, उद्योग विकास के लिए समितियों का गठन जैसे कई क्रांतिकारी फैसले लिए हैं.

पंजाब में मुफ्त बिजली और सरकारी नौकरियों की पहल

उन्होंने बताया कि हमारी सरकार अध्यापकों को विदेशों में प्रशिक्षण दे रही है. इसी प्रकार अब तक 55 हज़ार से अधिक सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं, श्रम कानून आसान किए गए हैं, भीख मांगने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया है, और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ‘सड़क सुरक्षा बल’ को 144 अत्याधुनिक वाहन दिए गए हैं. इस वर्ष गुरु तेग बहादर जी का 350वां शहादत दिवस बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि सरकार ने सत्ता संभालने से पहले पंजाबवासियों को मुफ्त बिजली देने का वादा किया था और 1 जुलाई 2022 से सभी वर्गों को 600 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है. 90% उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य है और किसानों को भी मुफ्त व लगातार बिजली दी जा रही है.

शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार के साथ खुशहाल पंजाब की दिशा में प्रयास

उन्होंने बताया कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए 118 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ में बदला जा रहा है. नशा विरोधी अभियान के तीसरे चरण में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए विशेष नशा रोकथाम पाठ्यक्रम शुरू किया गया है. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार 881 आम आदमी क्लीनिक चला रही है, जहां 107 तरह की दवाएं और 47 तरह के लैब टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हैं. निकट भविष्य में 200 और क्लीनिक खोले जाएंगे.

अंत में, उन्होंने कहा कि भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब को ‘रंगला पंजाब, हंसता-खेलता और खुशहाल पंजाब’ बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास हो रहे हैं. समागम में अन्य के अतिरिक्त विभूति क्षेत्र इंचार्ज, ठाकुर मनोहर सिंह चेयरमैन मार्किट कमेटी नरोट जेमल सिंह सुनील गुप्ता चेयरमैन पंजाब पेस्को पंजाब अश्विनी शर्मा विधायक पठानकोट, विकास सैनी चेयरमैन मार्किट कमेटी पठानकोट सौरभ बहल सदस्य गौशाला, गौतम मान, सुभाष वर्मा, रेखा मनी शर्मा,पंजाब स्टेट सचिव नरेश कुमारी जिला प्रधान महिला विंग, मास्टर मोहन लाल पूर्व कैबिनेट मंत्री, साहिब सिंह साबा, बलजिंदर सिंह, रोहित सियाल अशोक कुमार और अन्य विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी भी उपस्थित थे. समारोह के अंत में परेड कमांडरों को सम्मानित किया गया और जिला प्रशासन की ओर से मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया.

यह भी पढ़ें : पंजाब में 79वां स्वतंत्रता दिवस: शहीदों के परिवारों और पूर्व सैनिकों को किया गया सम्मानित

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan16 August 2025 - 12:06 PM
4 minutes read

Related Articles

Photo of कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा पहुंचे CM योगी, कृष्णनगरी को मिली 118 विकास परियोजनाओं की सौगात

कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा पहुंचे CM योगी, कृष्णनगरी को मिली 118 विकास परियोजनाओं की सौगात

16 August 2025 - 3:56 PM
Photo of बिहार में नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान: युवाओं को रोजगार और उद्योगों को मिलेगा विशेष पैकेज

बिहार में नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान: युवाओं को रोजगार और उद्योगों को मिलेगा विशेष पैकेज

16 August 2025 - 1:41 PM
Photo of अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि और हरियाणा में 11,000 करोड़ की सड़कें – मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान

अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि और हरियाणा में 11,000 करोड़ की सड़कें – मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान

16 August 2025 - 10:42 AM
Photo of पंजाब में 79वां स्वतंत्रता दिवस: शहीदों के परिवारों और पूर्व सैनिकों को किया गया सम्मानित

पंजाब में 79वां स्वतंत्रता दिवस: शहीदों के परिवारों और पूर्व सैनिकों को किया गया सम्मानित

16 August 2025 - 10:11 AM
Photo of कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने शहीद परिवारों को किया सम्मानित, नारली को 25 लाख के ग्रांट का तोहफा

कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने शहीद परिवारों को किया सम्मानित, नारली को 25 लाख के ग्रांट का तोहफा

15 August 2025 - 11:10 PM
Photo of स्वतंत्रता दिवस पर CM योगी आदित्यनाथ ने दी शुभकामनाएं, ‘विकसित उत्तर प्रदेश’ का खाका किया प्रस्तुत

स्वतंत्रता दिवस पर CM योगी आदित्यनाथ ने दी शुभकामनाएं, ‘विकसित उत्तर प्रदेश’ का खाका किया प्रस्तुत

15 August 2025 - 10:47 PM
Photo of मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने फहराकर तिरंगा, शहीदों को दी श्रद्धांजलि, सरकार की योजनाओं का किया उल्लेख

मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने फहराकर तिरंगा, शहीदों को दी श्रद्धांजलि, सरकार की योजनाओं का किया उल्लेख

15 August 2025 - 10:18 PM
Photo of पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज

पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज

15 August 2025 - 10:00 PM
Photo of 15 साल बाद गमाडा ने ऐरोसिटी में SCO और बूथों के लिए नंबरिंग ड्रॉ किया जारी

15 साल बाद गमाडा ने ऐरोसिटी में SCO और बूथों के लिए नंबरिंग ड्रॉ किया जारी

15 August 2025 - 9:59 PM
Photo of 79वें स्वतंत्रता दिवस पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने रूपनगर में फहराया तिरंगा झंडा

79वें स्वतंत्रता दिवस पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने रूपनगर में फहराया तिरंगा झंडा

15 August 2025 - 9:45 PM
Back to top button