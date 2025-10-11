Punjabराज्य

पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े हथियार तस्करी नेटवर्क का किया पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार और आठ पिस्तौल बरामद

Amzad Khan11 October 2025 - 8:38 PM
2 minutes read
Punjab Gun Smuggling Bust
पंजाब पुलिस ने अमृतसर में पाकिस्तान से जुड़े हथियार तस्करी नेटवर्क के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया और आठ आधुनिक पिस्तौल बरामद की

Punjab Gun Smuggling Bust : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर पंजाब को सुरक्षित बनाने के लिए चल रही मुहिम में, काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) अमृतसर ने पाकिस्तान से जुड़े हथियार तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया. इस कार्रवाई में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास आठ आधुनिक पिस्तौल और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान और बरामद हथियार

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान महेश उर्फ़ आशू मसीह, अंग्रेज सिंह (दोनों निवासी गाँव माड़ी मेघा, जिला तरन तारन) और अर्शदीप सिंह (भिखीविंड, तरन तारन) के रूप में हुई.
बरामद हथियारों में शामिल हैं:

  • तीन 9 एमएम पिस्तौल
  • पाँच .30 बोर पिस्तौल (मैगजीन सहित)

इसके अलावा, उनकी हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी जब्त की गई, जिसका इस्तेमाल हथियारों की खेप पहुंचाने में हो रहा था.

खुफिया जानकारी के आधार पर की गई कार्रवाई

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि सीआई अमृतसर को सूचना मिली थी कि भारत-पाकिस्तान सीमा से गैरकानूनी हथियार ड्रोन के जरिए गाँव माड़ी कांबोके (थाना खालड़ा, तरन तारन) में गिराए गए हैं. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपियों को गाँव भूसे (अमृतसर ग्रामीण) के पास घेरकर पकड़ लिया. आरोपियों ने हथियार घरिंडा, अमृतसर में किसी व्यक्ति को सौंपने की योजना बनाई थी.

पहले भी दर्ज हैं मामलों के तथ्य

गौरव यादव ने कहा कि महेश उर्फ़ आशू मसीह और अंग्रेज सिंह पर पहले भी थाना एसएसओसी अमृतसर में आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं. उनके पास पहले भी पाँच पिस्तौल बरामद की गई थीं. इसके अलावा, पूरे नेटवर्क और इसके विदेशी संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है.

कानूनी कार्रवाई और एफआईआर

इस मामले में थाना स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल, अमृतसर में आर्म्स एक्ट की धाराएँ 25, 25(1)(A), 25(1)(B) और भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस) की धारा 61(2) के तहत एफआईआर नंबर 59, दिनांक 11-10-2025 दर्ज की गई.

पंजाब की सुरक्षा में मजबूती

यह सफलता स्पष्ट करती है कि पंजाब सरकार और पुलिस राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रति सजग हैं. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की मुहिम ने यह साबित कर दिया कि कोई भी अवैध गतिविधि बिना जांच-पड़ताल के नहीं बच सकती

यह भी पढ़ें : भगवंत सिंह मान ने चीफ जस्टिस पर हमला करने की कोशिश की कड़ी निंदा की, भाजपा की दलित विरोधी मानसिकता पर लगाया आरोप

