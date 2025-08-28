Punjabराज्य

पंजाब में बाढ़ नियंत्रण के लिए 24×7 कंट्रोल रूम सक्रिय, जिलावार जारी हुए हेल्पलाइन नंबर

Anup Tiwari28 August 2025 - 9:29 PM
Punjab Flood Control Room
बाढ़ नियंत्रण के लिए 24x7 कंट्रोल रूम सक्रिय

Punjab Flood Control Room : पंजाब सरकार ने राज्य में संभावित बाढ़ की स्थितियों से निपटने के लिए पूरे प्रदेश में कंट्रोल रूम को 24×7 सक्रिय कर दिया है. इस संबंध में जानकारी देते हुए जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने बताया कि बाढ़ से प्रभावित या आपात स्थिति का सामना कर रहे लोग अपने जिले के कंट्रोल रूम से सीधे संपर्क कर सकते हैं.

उन्होंने बताया कि ये कंट्रोल रूम आधुनिक संचार व्यवस्थाओं से लैस हैं और इनका संचालन प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा किया जा रहा है ताकि राहत और बचाव कार्यों में किसी प्रकार की देरी न हो. मंत्री ने कहा कि सरकार ने बाढ़ से निपटने के लिए आवश्यक सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और प्रभावी प्रोटोकॉल लागू किए जा चुके हैं.

जिलावार कंट्रोल रूम नंबर इस प्रकार हैं:

  • लुधियाना: 0161-2433100
  • रोपड़: 01881-221157
  • गुरदासपुर: 01874-266376, 18001801852
  • मानसा: 01652-229082
  • पठानकोट: 0186-2346944, 97791-02351
  • अमृतसर: 0183-2229125
  • तरनतारन: 01852-224107
  • होशियारपुर: 01882-220412
  • जालंधर: 0181-2224417, 94176-57802
  • एसबीएस नगर (नवांशहर): 01823-220645
  • संगरूर: 01672-234196
  • पटियाला: 0175-2350550, 2358550
  • एसएएस नगर (मोहाली): 0172-2219506
  • मुक्तसर साहिब: 01633-260341
  • फरीदकोट: 01639-250338
  • फाजिल्का: 01638-262153
  • फिरोज़पुर: 01632-245366
  • बरनाला: 01679-233031
  • बठिंडा: 0164-2862100, 0164-2862101
  • कपूरथला: 01822-231990
  • फतेहगढ़ साहिब: 01763-232838
  • मोगा: 01636-235206
  • मालेरकोटला: 01675-252003

बरिंदर कुमार गोयल ने जनता से अपील की कि वे किसी भी आपात परिस्थिति में घबराएं नहीं और तुरंत अपने जिले के बाढ़ कंट्रोल रूम से संपर्क करें. उन्होंने कहा कि ये केंद्र राज्य सरकार की तत्परता और लोगों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं. सरकार हर स्थिति पर नज़र रख रही है और राहत कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए पूरी तरह तैयार है.

यह भी पढ़ें : हाई पेइंग जॉब्स में नोएडा नंबर वन, प्रति व्यक्ति आय में भी अव्वल

