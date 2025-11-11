Punjab Employee Issues : कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज 47 विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बैठकें कीं. पाँच घंटे से अधिक चली इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार की पारदर्शी और कर्मचारी-केंद्रित प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित मुद्दों का समाधान करना था.

कर्मचारियों की मांगों को सुना और समझा

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सभी यूनियनों के प्रतिनिधियों की मांगों को ध्यान और सहानुभूति से सुना. इन यूनियनों में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और बिजली विभाग के साथ-साथ ठेका कर्मचारियों और सांझे मोर्चों जैसी यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल थे.

मुख्य मुद्दे ठेका आधारित और आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने से संबंधित थे, जिन पर वित्त मंत्री ने कानून के तहत सहानुभूतिपूर्ण समीक्षा का भरोसा दिया.

समयबद्ध समाधान के लिए जारी किए दिशा-निर्देश

कर्मचारियों की जायज़ मांगों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रशासनिक विभागों को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए.

प्रशासनिक विभागों को सख्त निर्देश दिए गए कि कर्मचारी कल्याण से संबंधित किसी भी नीतिगत प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने से पहले यूनियन प्रतिनिधियों को सक्रिय रूप से शामिल किया जाए. यह कदम भविष्य की जटिलताओं को रोकने के लिए लिया गया है. वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे विभागीय स्तर पर आने वाले सभी मामलों को तुरंत हल करें. जिन मामलों में कानूनी या वित्तीय जटिलताएं हों, उनके लिए विभागों को एडवोकेट जनरल, पर्सनल विभाग और वित्त विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना होगा.

कर्मचारी कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता

कैबिनेट सब-कमेटी के उद्देश्य को दोहराते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार हर कर्मचारी के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार केवल आश्वासन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि स्पष्ट, क्रियान्वयन योग्य और समयबद्ध समाधान प्रदान करना चाहती है. उन्होंने यूनियन प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि आज हुई चर्चाओं को जायज़ मांगों और मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए ठोस कार्यवाही में बदला जाएगा.

सहयोगी और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने का संकल्प

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और राज्य, दोनों के हित में एक सौहार्दपूर्ण और सहयोगी माहौल बनाने के लिए दृढ़ता से काम कर रही है.

