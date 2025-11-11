Punjabराज्य

डिजिटल पंजाब की क्रांति: हर गांव में हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाने वाला पहला राज्य

Amzad Khan11 November 2025 - 10:21 AM
2 minutes read
Punjab Bharat Net Scheme
मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा को चंडीगढ़ में बीएसएनएल पंजाब सर्कल के सीजीएम अजय कुमार करारहा द्वारा भारत नेट योजना के सफल क्रियान्वयन का पुरस्कार प्रदान करते हुए.

Punjab Bharat Net Scheme : पंजाब ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह तरक्की और टेक्नोलॉजी के मामले में किसी से पीछे नहीं. अब पंजाब को यह बड़ा सम्मान मिला है कि वह देश का पहला राज्य बन गया है जिसने संशोधित भारत नेट योजना (Bharat Net Scheme) को पूरे राज्य में लागू कर दिया है. यह उपलब्धि पंजाब सरकार की डिजिटल सोच और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की दूरदर्शिता का बेहतरीन उदाहरण है.

चंडीगढ़ में मिला सम्मान

इस मौके पर मुख्य सचिव (Chief Secretary) के. ए. पी. सिन्हा ने चंडीगढ़ में बीएसएनएल पंजाब सर्कल के सीजीएम अजय कुमार करारहा से यह सम्मान प्राप्त किया. उन्होंने कहा कि यह अवॉर्ड पंजाब की उस नई पहचान का प्रतीक है जो अब “डिजिटल पंजाब” के नाम से उभर रही है.

अब हर गांव बनेगा डिजिटल

सिन्हा ने बताया कि अब तक राज्य के 43 शैडो एरिया में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाएं पहुंच चुकी हैं, सिर्फ एक गांव बाकी है, जो नवंबर के अंत तक जुड़ जाएगा. यानी, आने वाले दिनों में पंजाब का हर गांव इस योजना के तहत इंटरनेट से जुड़ जाएगा.

उन्होंने कहा, “यह योजना गांवों में डिजिटल क्रांति लाने जा रही है. अब पंजाब के गांव भी एक बड़े डिजिटल परिवार का हिस्सा बनेंगे. सरकार की तमाम ऑनलाइन सेवाएं, ई-हेल्थ और ई-गवर्नेंस अब गांव-गांव तक पहुंचेंगी.”

भारत नेट योजना क्या है?

भारत नेट योजना का उद्देश्य देश के हर ग्राम पंचायत, घर और संस्थान तक तेज़ ब्रॉडबैंड सुविधा पहुंचाना है. इस योजना से ग्रामीण इलाकों में न सिर्फ इंटरनेट, बल्कि ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन और सरकारी सेवाओं की आसान पहुंच भी सुनिश्चित होगी.

पंजाब बना S-NOC चलाने वाला पहला राज्य

बीएसएनएल के सीजीएम ने बताया कि पंजाब वह पहला राज्य है जहां S-NOC (State Network Operation Center) पूरी तरह सक्रिय है, जिसे देश के किसी भी हिस्से से लाइव मॉनिटर किया जा सकता है. इस प्रोजेक्ट की शुरुआत अमृतसर के हर्षा चिन्ना ब्लॉक से की गई थी.

अब तक 1000 किलोमीटर HDD और 400 किलोमीटर OFC (Optical Fibre Cable) बिछाई जा चुकी है. यह सब जून 2025 में मुख्य सचिव पंजाब और सचिव टेलीकॉम, भारत सरकार की संयुक्त बैठक के बाद तेज़ी से संभव हुआ.

सरहद के गांव तक पहुंचा इंटरनेट

बीएसएनएल ने एक और मिसाल पेश की है. पठानकोट के सीमा क्षेत्र के गांव रामकलवां में वाई-फाई सुविधा दी गई है. यह गांव भारत-पाक सीमा के पास है, जहां पहले नेटवर्क की भारी दिक्कत थी. अब यहां के लोग भी डिजिटल दुनिया से जुड़े हैं और बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा मिल रही है.

राज्य सरकार से सहयोग की अपील

बीएसएनएल ने राज्य सरकार से अपील की है कि आपदा प्रबंधन जैसे राज्य परियोजनाओं में भी उन्हें शामिल किया जाए, ताकि तकनीक के सहारे राहत और बचाव कार्य और अधिक प्रभावी बन सकें.

डिजिटल पंजाबकी ओर एक बड़ा कदम

यह कहना गलत नहीं होगा कि पंजाब अब सिर्फ ‘सिरमौर’ नहीं, बल्कि डिजिटल पंजाब बनकर देश के सामने एक नई मिसाल पेश कर रहा है. यह पहल दिखाती है कि जब सरकार, तकनीक और नीयत मिल जाए, तो बदलाव गांवों तक भी पहुंच सकता है.

यह भी पढ़ें : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा पुस्तक ‘साडा पंजाब’ का पंजाबी संस्करण रिलीज

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan11 November 2025 - 10:21 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of तरन तारन उप चुनाव में मतदान डालने के लिए आज वेतन सहित अवकाश घोषित

तरन तारन उप चुनाव में मतदान डालने के लिए आज वेतन सहित अवकाश घोषित

11 November 2025 - 12:51 PM
Photo of दिल्ली फिर दहली: लाल किले के पास धमाका, 1996 से 2025 तक राजधानी में हुए बड़े ब्लास्ट्स की पूरी कहानी

दिल्ली फिर दहली: लाल किले के पास धमाका, 1996 से 2025 तक राजधानी में हुए बड़े ब्लास्ट्स की पूरी कहानी

11 November 2025 - 11:59 AM
Photo of पंजाब में कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का बड़ा समाधान: वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने की पांच घंटे लंबी बैठक

पंजाब में कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का बड़ा समाधान: वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने की पांच घंटे लंबी बैठक

11 November 2025 - 10:48 AM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा पुस्तक ‘साडा पंजाब’ का पंजाबी संस्करण रिलीज

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा पुस्तक ‘साडा पंजाब’ का पंजाबी संस्करण रिलीज

11 November 2025 - 8:33 AM
Photo of टारगेट किलिंग की संभावित साजिश नाकाम, हथियार सहित चार आरोपी गिरफ्तार

टारगेट किलिंग की संभावित साजिश नाकाम, हथियार सहित चार आरोपी गिरफ्तार

10 November 2025 - 7:40 PM
Photo of “तेजप्रताप यादव का आत्मविश्वास चरम पर: बोले – बिहार में बहार लौटेगी, जनता देगी जनशक्ति को जीत

“तेजप्रताप यादव का आत्मविश्वास चरम पर: बोले – बिहार में बहार लौटेगी, जनता देगी जनशक्ति को जीत

10 November 2025 - 5:40 PM
Photo of 350वीं शहादत वर्षगांठ: पूरे नवंबर पंजाब में सेवा, कीर्तन और भाईचारे के कार्यक्रम, करोड़ों संगत शामिल होने की उम्मीद

350वीं शहादत वर्षगांठ: पूरे नवंबर पंजाब में सेवा, कीर्तन और भाईचारे के कार्यक्रम, करोड़ों संगत शामिल होने की उम्मीद

10 November 2025 - 5:32 PM
Photo of पंजाब में युवाओं के लिए सुनहरा मौका…बिजली विभाग में 2,600 नई अप्रेंटिस भर्तियां पूरी – अब कनेक्शन की झंझट भी खत्म

पंजाब में युवाओं के लिए सुनहरा मौका…बिजली विभाग में 2,600 नई अप्रेंटिस भर्तियां पूरी – अब कनेक्शन की झंझट भी खत्म

10 November 2025 - 4:44 PM
Photo of पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव की मांग पर छात्र विरोध, नेताओं और हस्तियों ने जताया समर्थन

पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव की मांग पर छात्र विरोध, नेताओं और हस्तियों ने जताया समर्थन

10 November 2025 - 3:37 PM
Photo of तेजस्वी यादव का तीखा वार: बिहार में बदलाव की गूंज, सरकार और चुनाव आयोग पर उठाए गंभीर सवाल

तेजस्वी यादव का तीखा वार: बिहार में बदलाव की गूंज, सरकार और चुनाव आयोग पर उठाए गंभीर सवाल

10 November 2025 - 3:19 PM
Back to top button