Punjabराज्य

बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, पंजाब सरकार ने मानी सभी बड़ी मांगें – 11,000 नई भर्तियों का ऐलान

Amzad Khan15 August 2025 - 6:07 PM
2 minutes read
Punjab Electricity Strike

Punjab Electricity Strike : पंजाब के बिजली मंत्री सरदार हरभजन सिंह ई.टी.ओ. से आज पटियाला में हुई बैठक के उपरांत पी.एस.ई.बी. एम्प्लॉइज़ जॉइंट फोरम और बिजली मुलाज़िम एकता मंच पंजाब द्वारा हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया गया. इस बैठक के दौरान संगठनों के नेताओं को दिनांक 10.08.2025 और 14.08.2025 को श्री हरपाल सिंह चीमा,  वित्त मंत्री पंजाब, और हरभजन सिंह ई.टी.ओ., बिजली मंत्री पंजाब की अध्यक्षता में पी.एस.पी.सी.एल. प्रशासन की, पी.एस.ई.बी. एम्प्लॉइज़ जॉइंट फोरम और बिजली मुलाज़िम एकता मंच पंजाब के साथ पंजाब भवन तथा पी.एस.पी.सी.एल. गेस्ट हाउस चंडीगढ़ में हुई बैठकों के दौरान कर्मचारियों की मांगों पर सहमति बनने और उन्हें स्वीकार करने संबंधी मीटिंग के मिनट्स की प्रति भी उपलब्ध कराई गई.

जल्द होगी बोर्ड और कैबिनेट से मंजूरी

इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सरदार हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने कहा कि यूनियन नेताओं और सरकार के बीच बातचीत के बाद मांगों पर सहमति बन गई है. उन्होंने कहा कि मांगों को लागू करने के लिए शीघ्र ही पी.एस.पी.सी.एल. के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मंजूरी ली जाएगी और जिन मांगों के लिए पंजाब कैबिनेट की मंजूरी आवश्यक है, उसे भी जल्द हासिल किया जाएगा.

बिजली आपूर्ति व रोजगार पर सरकार का जोर

बिजली मंत्री ने इस अवसर पर सभी संगठनों के नेताओं और सदस्यों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने सरकार की बात मानकर काम पर वापसी की है. उन्होंने कहा कि 30 सितंबर तक का समय पी.एस.पी.सी.एल. के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि गर्मी में घरों और धान की फसल की सिंचाई के लिए बिजली की सुचारू आपूर्ति बेहद आवश्यक है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सोच है कि पंजाब के नौजवानों को अधिक से अधिक रोजगार दिए जाएं और इसी दिशा में काम करते हुए पंजाब सरकार ने पिछले साढ़े तीन सालों में 55 हज़ार से अधिक नौकरियां दी हैं.

भर्ती में बढ़ोतरी और कर्मचारियों की मांगों पर सहमति

उन्होंने बताया कि संगठनों की यह मांग थी कि पी.एस.पी.सी.एल. और पी.एस.टी.सी.एल. में और भर्ती की जाए. हमारी सरकार ने अब तक 7,000 से अधिक भर्तियां इन दोनों संस्थाओं में की हैं और इस साल के अंत तक लगभग 11,000 और भर्तियां पूरी कर दी जाएंगी. इसी तरह, एक्स-ग्रेशिया में पाँच लाख रुपये की बढ़ोतरी कर 35 लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया है.

इसके अलावा, आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की मांगों के संबंध में एक कमेटी बनाई गई है और जैसे ही यह कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उसे लागू कर दिया जाएगा. अंत में बिजली मंत्री ने कहा कि पंजाब की जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी और भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार सरकारी कर्मचारियों की हर जायज़ मांग को मानने के लिए तैयार है.

यह भी पढ़ें : अब आवंटी निर्माण पूरा होने के बाद शुरू कर सकेंगे व्यवसायिक गतिविधियां : मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan15 August 2025 - 6:07 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of DU में खत्म होगी गुंडागर्दी और पैसे की राजनीति, इस बार छात्र खुद लिखेंगे चुनाव की नई कहानी

DU में खत्म होगी गुंडागर्दी और पैसे की राजनीति, इस बार छात्र खुद लिखेंगे चुनाव की नई कहानी

15 August 2025 - 5:37 PM
Photo of Bihar: सिकंदरपुर में ध्वजारोहण, उपमुख्यमंत्री ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

Bihar: सिकंदरपुर में ध्वजारोहण, उपमुख्यमंत्री ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

15 August 2025 - 5:20 PM
Photo of अब आवंटी निर्माण पूरा होने के बाद शुरू कर सकेंगे व्यवसायिक गतिविधियां : मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां

अब आवंटी निर्माण पूरा होने के बाद शुरू कर सकेंगे व्यवसायिक गतिविधियां : मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां

15 August 2025 - 3:53 PM
Photo of स्वतंत्रता दिवस पर पंजाब के जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सुरक्षा प्रबंधों की निगरानी

स्वतंत्रता दिवस पर पंजाब के जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सुरक्षा प्रबंधों की निगरानी

15 August 2025 - 3:36 PM
Photo of पंजाब के चार पुलिस अधिकारियों को मिलेगा मुख्यमंत्री रक्षक पदक सम्मान

पंजाब के चार पुलिस अधिकारियों को मिलेगा मुख्यमंत्री रक्षक पदक सम्मान

15 August 2025 - 3:08 PM
Photo of स्वतंत्रता दिवस पर सीएम योगी का बड़ा संदेश: ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विकसित भारत के संकल्प तक

स्वतंत्रता दिवस पर सीएम योगी का बड़ा संदेश: ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विकसित भारत के संकल्प तक

15 August 2025 - 2:32 PM
Photo of पंजाब में बड़ी कार्रवाई: कुख्यात नशा तस्कर गुरनाम सिंह एक साल की निवारक हिरासत में, तीन बार हेरोइन के साथ पकड़ा गया

पंजाब में बड़ी कार्रवाई: कुख्यात नशा तस्कर गुरनाम सिंह एक साल की निवारक हिरासत में, तीन बार हेरोइन के साथ पकड़ा गया

15 August 2025 - 12:25 PM
Photo of रोहतक में 79वां स्वतंत्रता दिवस: सीएम सैनी के बड़े ऐलान, किसानों से लेकर महिलाओं तक मिला तोहफा

रोहतक में 79वां स्वतंत्रता दिवस: सीएम सैनी के बड़े ऐलान, किसानों से लेकर महिलाओं तक मिला तोहफा

15 August 2025 - 10:27 AM
Photo of फाजिल्का हत्या मामले में वांछित लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो सदस्य गिरफ्तार, ग्लॉक पिस्टल बरामद

फाजिल्का हत्या मामले में वांछित लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो सदस्य गिरफ्तार, ग्लॉक पिस्टल बरामद

14 August 2025 - 11:07 PM
Photo of पंजाब कैबिनेट मीटिंग: सहकारी समितियों के नियमों में बदलाव, ग्रामीण विकास पदों को मिली स्वीकृति

पंजाब कैबिनेट मीटिंग: सहकारी समितियों के नियमों में बदलाव, ग्रामीण विकास पदों को मिली स्वीकृति

14 August 2025 - 10:00 PM
Back to top button