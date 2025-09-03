Punjab War Against Drugs : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य से नशों के खात्मे के लिए चलाई गई मुहिम “युद्ध नशों के विरुद्ध” के लगातार 185वें दिन पंजाब पुलिस ने मंगलवार को 359 स्थानों पर छापेमारी की. इस दौरान पूरे राज्य में 95 नशा तस्करों को गिरफ्तार करने के बाद 64 एफआईआर दर्ज की गईं. इसके साथ ही, 185 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 28,025 हो गई है.

छापेमारी के नतीजे स्वरूप गिरफ्तार नशा तस्करों के कब्जे से 433 ग्राम हेरोइन, 29 किलो भुक्की, 910 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 3.5 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई. यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के निर्देशों पर राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में एक साथ की गई.

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुआई में चल रही मुहीम

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्देशित किया है. पंजाब सरकार ने नशों के विरुद्ध जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट उप समिति का भी गठन किया है.

विवरण साझा करते हुए, विशेष डीजीपी कानून एवं व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने बताया कि 78 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1200 से अधिक पुलिस कर्मचारियों वाली 150 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में छापेमारी की. उन्होंने आगे कहा कि दिनभर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 381 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की.

EDP प्रणाली से नशे का खात्मा

विशेष डीजीपी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य से नशों के खात्मे के लिए तीन-पक्षीय रणनीति – प्रवर्तन, नशा छुड़ाना और रोकथाम (ईडीपी) – लागू की गई है, जिसके तहत पंजाब पुलिस ने आज ‘नशा छुड़ाने’ के हिस्से के रूप में 52 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास इलाज के लिए तैयार किया है.

