पंजाब: कैब ड्राइवर की हत्या के मामला में आतंकी साजिश का खुलासा, पिस्तौल और चोरी की कार बरामद

Anup Tiwari3 September 2025 - 7:54 PM
कैब ड्राइवर की हत्या का मामला

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के तहत पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रही मुहिम के दौरान, एसएएस नगर पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से संबंधित एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए कैब ड्राइवर अनिल कुमार के अपहरण और हत्या मामले में जम्मू-कश्मीर के तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है. इस संबंध में पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने जानकारी दी.

चारों की हुई पहचान, हथियार और गाड़ी बरामद

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान साहिल बशीर (19) निवासी हंदवाड़ा लंगेट, कुपवाड़ा; मुनीश सिंह उर्फ अंश (22) निवासी गांव कोटली, डोडा; और एजाज अहमद खान उर्फ वसीम (22) निवासी गांव मंजपुरा, कलामाबाद के रूप में हुई है.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई सफेद रंग की मारुति स्विफ्ट डिज़ायर (PB 01-D-6299) कार और वारदात में इस्तेमाल .32 बोर की देसी पिस्तौल भी बरामद की है.

अगवा कर की गई थी हत्या

अनिल कुमार की पत्नी सुधा देवी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, उनका पति टैक्सी चलाता था और रोज़ाना की तरह शुक्रवार सुबह लगभग 8:30 बजे खरड़ से चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के लिए निकला था. इसके बाद उनके द्वारा किए गए कई फोन कॉल्स का कोई उत्तर नहीं मिला और दोनों मोबाइल बंद मिले.

DGP गौरव यादव ने बताया कि नवांगांव, मोहाली निवासी कैब ड्राइवर अनिल कुमार की अगवा और हत्या की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि तीन अज्ञात व्यक्तियों ने खरड़ से कैब किराए पर ली और बाद में जबरदस्ती उसकी कार छीन ली. इस सूचना के आधार पर तत्काल मामला दर्ज किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

पहले से गंभीर मामलों में वंछित है साहिल बशीर

उन्होंने बताया कि आरोपी साहिल बशीर जम्मू-कश्मीर के थाना कलामाबाद, हंदवाड़ा में UAPA और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में वांछित था. उसका भाई सज्जाद अहमद शाह पहले ही जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हथियार और सामग्री के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है. दोनों की पहचान जैश-ए-मोहम्मद के ओवरग्राउंड वर्कर्स के रूप में हुई है.

पुलिस की सजगता से हुई गिरफ्तारी

ऑपरेशन की जानकारी देते हुए, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DIG) रोपड़ रेंज हरचरण सिंह भुल्लर ने बताया कि शिकायत मिलते ही एसपी सिटी श्रीवेनेला, एसपी इन्वेस्टिगेशन सौरव जिंदल और डीएसपी सिटी-1 पृथ्वी सिंह चहल की निगरानी में कई पुलिस टीमें गठित की गईं. सीआईए स्टाफ इंचार्ज हरमिंदर सिंह और थाना नवांगांव के एसएचओ सतनाम सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने तकनीकी और मानवीय संसाधनों की मदद से आरोपियों को बटाला बस स्टैंड और गुरदासपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया.

DIG ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि आपसी झगड़े के बाद उन्होंने ड्राइवर को गोली मार दी और शव को मोहाली क्षेत्र में फेंक दिया.

बुकिंग के बहाने घटना को दिया अंजाम

एसएसपी एसएएस नगर हरमनदीप हंस ने बताया कि जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि आरोपियों ने कैब को खरड़ से चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन तक जाने के बहाने बुक किया था. पहले उन्होंने ड्राइवर को मोहाली के फेज 3B2 और एयरपोर्ट रोड की ओर चलने को कहा, फिर गांव कंडाला की ओर मोड़ दिया. वहीं, उन्होंने ड्राइवर को कार से उतारकर गोली मार दी और कार व अन्य सामान लेकर फरार हो गए.

शव बरामद, कार्यवाई जारी

आरोपियों के खुलासे के आधार पर पुलिस ने मृतक अनिल कुमार का शव बरामद कर लिया है. शव के पास से तीन गोलियों के खोखे भी बरामद हुए हैं.

इस संबंध में पहले FIR नंबर 87 दिनांक 31-08-2025 को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 127(6) के अंतर्गत थाना नवांगांव में मामला दर्ज किया गया था. अब इसमें BNS की धारा 140(3), 103 और 304 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 भी जोड़ दी गई है.

