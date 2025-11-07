Punjabराज्य

“युद्ध नशों विरुद्ध” के 250वें दिन पंजाब पुलिस का बड़ा वार – 91 तस्कर दबोचे, नशा माफिया में मचा हड़कंप

Punjab Drug Free Campaign
पंजाब पुलिस की जांच

Punjab Drug Free Campaign : राज्य को नशामुक्त बनाने की दिशा में पंजाब सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर चलाए जा रहे युद्ध नशों विरुद्ध” अभियान के 250वें दिन पंजाब पुलिस ने आज राज्यभर में 276 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की. इन सघन कार्रवाइयों में पुलिस ने 65 एफआईआर दर्ज कीं और 91 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया. इसके साथ ही, पिछले 250 दिनों में अब तक कुल 35,519 नशा तस्कर गिरफ्त में आ चुके हैं.

हेरोइन, भुक्की और नशीली गोलियां बरामद

छापेमारी के दौरान पुलिस ने तस्करों के कब्जे से 2.4 किलो हेरोइन, 6 किलो भुक्की, 9853 नशीली गोलियाँ, और 1700 रुपये की ड्रग मनी बरामद की. यह कार्रवाई राज्य के अलग-अलग जिलों में एक साथ की गई, जिससे तस्करों में हड़कंप मच गया.

नशामुक्त पंजाब के लिए मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सभी पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी को पंजाब को नशामुक्त राज्य बनाने के सख्त निर्देश दिए हैं. इस अभियान की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी गठित की गई है, जो नशा उन्मूलन की हर गतिविधि पर नज़र रखती है.

800 पुलिसकर्मियों ने दी मोर्चा संभाला

इस ऑपरेशन में 51 गजटेड अधिकारियों की देखरेख में 100 से अधिक पुलिस टीमों और 800 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने भाग लिया. इन टीमों ने पूरे दिन चली कार्रवाई के दौरान 315 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की.

तीन-स्तरीय रणनीति: प्रवर्तन, नशामुक्ति और रोकथाम

पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ तीन-स्तरीय ईडीपी (Enforcement, De-addiction, Prevention) रणनीति लागू की है. इसी क्रम में पुलिस ने आज 9 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास उपचार के लिए प्रेरित किया.

राज्य सरकार का यह सतत प्रयास न केवल नशे के नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में कारगर साबित हो रहा है, बल्कि समाज में जागरूकता और सुधार की नई लहर भी ला रहा है. पंजाब अब नशामुक्ति की ओर एक मजबूत कदम बढ़ा चुका है.

