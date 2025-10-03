Punjab drug crackdown 2025: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार शुरू किए गए नशे के खिलाफ अभियान ‘युद्ध नशियान विरुद्ध’ को सात महीने पूरे हो चुके हैं. इस दौरान पंजाब पुलिस ने 31,478 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और 1359.5 किलो हेरोइन समेत भारी मात्रा में नशीली सामग्री बरामद की है.

राज्यव्यापी संचालन और गिरफ्तारी

1 मार्च 2025 से चल रहे इस अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने अब तक 20,641 एफआईआर दर्ज की हैं. पुलिस महानिदेशक गौरव यादव के निर्देशन में राज्य के सभी 28 जिलों में रोजाना एक साथ व्यापक छापेमारी की जाती है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को पंजाब को नशामुक्त बनाने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं.

मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन

पंजाब सरकार ने अभियान की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति बनाई है जो अभियान की प्रगति पर नजर रखती है. अभियान के दौरान पुलिस ने 437 किलो अफीम, 248 क्विंटल पोपी हस्क, 31 किलो चरस, 498 किलो गांजा, 7.2 किलो ICE, 37 लाख नशीली गोलियां और ₹12.73 करोड़ की ड्रग मनी भी बरामद की है.

214वें दिन की बड़ी कार्रवाई

हाल ही में, अभियान के 214वें दिन पंजाब पुलिस ने 81 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और 2.6 किलो हेरोइन, 1.3 किलो अफीम, 1.34 लाख नशीली गोलियां और ₹8110 नकद जब्त किए. इस ऑपरेशन में 150 से अधिक पुलिस टीमें और 1200 से अधिक कर्मी शामिल थे जिन्होंने 392 स्थानों पर छापेमारी की.

नशामुक्ति और पुनर्वास प्रयास

पंजाब पुलिस ने नशामुक्ति पर भी विशेष ध्यान दिया है. अब तक 53 लोगों को नशामुक्ति और पुनर्वास उपचार के लिए प्रेरित किया गया है. यह अभियान सिर्फ तस्करों के खिलाफ नहीं, बल्कि नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए भी है.

