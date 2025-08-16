Punjabराज्य

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्षों को किया याद, पंजाब में हो रहे विकास कार्यों पर की बात

Punjab I-Day
कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा

Punjab I-Day : कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने पुलिस लाइन स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान कहा कि देश की आज़ादी के लिए चले विभिन्न आंदोलनों और शहीद-ए-आज़म सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, सरदार करतार सिंह सराभा, शहीद ऊधम सिंह, मदन लाल ढींगरा, लाला लाजपत राय, दीवान सिंह कालेपानी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए संघर्षों के कारण ही आज हम एक आज़ाद मुल्क के नागरिक हैं. उन्होंने यह भी गर्व व्यक्त किया कि देश के आज़ादी संघर्ष के दौरान पंजाबियों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियां दी हैं.

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपने पद की शपथ शहीद-ए-आज़म भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कलां में ली है. इसके साथ ही सरकार ने यह फैसला किया है कि सरकारी दफ्तरों में शहीद भगत सिंह और संविधान निर्माता बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें लगाई जाएं. मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भी शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है और वहां उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है.

पंजाब में विकास की नई इबारत

पंजाब सरकार ने आम आदमी क्लीनिकों का विस्तार किया है, नई एम्बुलेंसें उपलब्ध कराई हैं, और मुफ्त बिजली की व्यवस्था की है. ईजी रजिस्ट्री जैसी डिजिटल सुविधाएं शुरू की गई हैं. आज़ादी के बाद पहली बार पंजाब के सभी गांवों के तालाबों की सफाई कर पानी की बेहतर पहुंच सुनिश्चित की गई है. इसके अलावा टेलों तक पानी पहुंचाने के ठोस कदम उठाए गए हैं.

नशे के खिलाफ कड़ा युद्ध चलाया जा रहा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान भी तेज़ किया गया है. ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदान बनाए जा रहे हैं और खिलाड़ियों को नौकरी तथा बड़े खेल मुकाबलों से पहले तैयारी भत्ता दिया जा रहा है. सभी के लिए 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा लागू किया गया है. उद्योगों के विकास के लिए उद्योगपतियों की समितियां गठित की गई हैं जो नीतियों का सुझाव सरकार को देंगी.

पंजाब सरकार इस साल श्री गुरु तेग बहादर साहिब के 350वें शहादत दिवस को बड़े स्तर पर मना रही है. वन विभाग की पहल के तहत ‘श्री गुरु तेग बहादुर जी हरियावल संकल्प’ के अंतर्गत 2025-26 में प्रत्येक जिले में 3.50 लाख पौधे लगाए जाएंगे. ‘श्री गुरु तेग बहादर पवित्र वन’ योजना के तहत 52 पवित्र वन भी स्थापित किए जाएंगे.

शिक्षा, उद्योग और सामाजिक कल्याण में आगे पंजाब

पंजाब ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे (एन.ए.एस.) 2024 में केरल जैसे राज्यों को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया है. 118 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ में बदला जा रहा है ताकि शिक्षा का स्तर और ऊंचा उठाया जा सके. “युद्ध नशों विरुद्ध” अभियान के तीसरे चरण के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा के लगभग 8 लाख विद्यार्थियों को नशे से बचाव और दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा रहा है. 115 सरकारी स्कूलों के नाम स्वतंत्रता सेनानियों और हस्तियों के नाम पर रखे गए हैं.

“बिजनेस ब्लास्ट” कार्यक्रम के तहत 11वीं-12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को उद्यमी बनने और अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. उन्हें 10.32 करोड़ रुपये की सीड मनी दी गई है. रोपड़ में पहली बार “बिजनेस ब्लास्ट एक्सपो” आयोजित की गई.

कौशल शिक्षा की मांग को देखते हुए आईटीआई में सीटों की संख्या 35,000 से बढ़ाकर 52,000 कर दी गई है. औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 24 सेक्टोरल कमेटियां गठित की गई हैं जो नीतियां बनाकर सरकार को सुझाएंगी. उद्योगपतियों के दशकों पुराने मुद्दों के समाधान के लिए ओटीएस योजना लागू की गई है. औद्योगिक प्लॉटों के लीज़होल्ड को फ्रीहोल्ड में बदलने की नीति भी लागू की गई है.

उद्योग में सुगमता के लिए बना ऑनलाइन पोर्टल

“इनवेस्ट पंजाब” ने ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किया है जिसके जरिए पंजाब में कोई भी उद्योग लगाने के लिए 45 दिनों के भीतर सभी मंजूरियां दी जाएंगी. वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले चार महीनों में जीएसटी राजस्व में 28.26% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है.

सरकार ने श्रमिकों के हित में श्रम कानून बनाए हैं और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 1.55 लाख निर्माण श्रमिकों व उनके परिवारों को कवर किया है. नहरी पानी पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य हुए हैं. आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए 5,000 खाली पदों को भरा जाएगा.

संगरूर जिले में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 4,917 विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं. परेड का निरीक्षण हुआ, जरूरतमंदों को सिलाई मशीनें और ट्राइसाइकिलें वितरित की गईं, और विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाली हस्तियों का सम्मान किया गया. इस दौरान पंजाब पुलिस, होम गार्ड और एनसीसी कैडेट्स की टुकड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट किया और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए. मंत्री ने लायंस क्लब के रक्तदान शिविर में भी हिस्सा लिया.

