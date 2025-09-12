CM Bhagwant Mann PC : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे अब खुद को “दुखमंत्री” मानते हैं और पंजाब के लोगों के साथ मिलकर उनके दुख साझा करेंगे. उन्होंने कहा कि दुख बांटने से कम होता है और वे बाढ़ पीड़ितों की हरसंभव मदद करेंगे.

मान ने भरोसा दिलाया कि दिवाली से पहले सभी प्रभावित परिवारों को मुआवजा मिल जाएगा. इसके साथ ही, उन्होंने एसडीआरएफ के तहत मकान क्षति पर मिलने वाली राशि को 6,800 से बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया.

हर जिले के डीसी को विशेष गिरदावरी के आदेश

मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के डीसी को विशेष गिरदावरी के आदेश दिए हैं ताकि नुकसान का आकलन जल्दी हो सके. रिपोर्ट आने के बाद लोगों से आपत्तियां ली जाएंगी और फिर मुआवजे के चेक आप विधायकों और मंत्रियों के जरिए बांटे जाएंगे.

उन्होंने यह भी कहा कि इस समय सरकार कोई कंजूसी नहीं करेगी. पंजाब हमेशा संकट का सामना करता आया है और इस बार भी पीछे नहीं हटेगा. राहत कोष में अब तक 48 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं.

राहतकार्यों में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त

मान ने अफसरों को चेतावनी दी कि राहत कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी. सरकार हर जिले में जेसीबी मशीनें उपलब्ध करवाएगी ताकि किसानों को अपने खेतों से रेत निकालने में परेशानी न हो.

राजनीति पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि कई नेता पार्टी बदलकर अब भाजपा में चले गए हैं और इस मुश्किल समय में भी राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि एसडीआरएफ फंड में 1582 करोड़ रुपये में से 649 करोड़ खर्च हो चुके हैं.

मान ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार की ओर से और मदद मिलेगी और प्रधानमंत्री जो सहायता लेकर आए हैं, वह केवल शुरुआती सहयोग हो और जल्द ही केंद्र सरकार की तरफ से और सहायता राशि मिलने की उम्मीद भी जताई.

