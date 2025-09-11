Punjabराज्य

भारत-पाक सीमा पर हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 27 पिस्टल और 470 कारतूस बरामद

Anup Tiwari11 September 2025 - 10:23 PM
2 minutes read
Punjab News
भारी मात्रा में हथियार बरामद

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित प्रदेश बनाने के लिए चलाई जा रही मुहिम के दौरान एक और बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) फिरोजपुर ने स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) फाजिल्का के साथ संयुक्त ऑपरेशन में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक सीमा पार से चल रहे संगठित हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है, जिसमें 27 आधुनिक .30 बोर पिस्टलें और 470 जिंदा कारतूसों सहित दो हथियार सप्लायर्स को गिरफ्तार किया गया है. यह जानकारी आज यहां पुलिस डायरेक्टर जनरल (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी.

उल्लेखनीय  है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान मंगल सिंह उर्फ मंगली, निवासी तेजा रहेला, फाजिल्का, और गुरमीत सिंह, निवासी ग्राम मुहार जमशेर, फाजिल्का के रूप में हुई है.

पाकिस्तान से पंजाब पहुंचाई गयी खेप

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि हथियारों का यह बड़ा खेप पाकिस्तान से एक विदेशी संस्था के माध्यम से प्राप्त किया गया था और राज्य में आपराधिक गिरोहों द्वारा उपयोग किया जाना था. उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपी इन हथियारों को अपने विदेशी हैंडलरों के निर्देश पर आपराधिक समूहों के संचालकों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे.

डीजीपी ने बताया कि इस मॉड्यूल में शामिल अन्य सदस्यों की पहचान करने तथा तस्करी किए गए हथियारों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है.

पूरे नेटवर्क के बारे में पता लगया जा रहा

ऑपरेशन के विवरण साझा करते हुए एआईजी सीआई फिरोजपुर गुरसेवक सिंह ब्रार ने कहा कि विश्वसनीय जानकारी पर कार्रवाई करते हुए सीआई फिरोजपुर और एसएसओसी फाजिल्का की पुलिस टीमों ने संयुक्त रूप से फाजिल्का क्षेत्र में एक गुप्त ऑपरेशन चलाया. ऑपरेशन के दौरान फाजिल्का में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय बार्डर के नजदीक ग्राम मुहार जमशेर से दो संदिग्ध व्यक्तियों को .30 बोर के 27 गैरकानूनी हथियारों के एक बड़े जखीरे और 470 जिंदा कारतूसों के साथ काबू किया गया. एआईजी ने आगे बताया कि विदेशी संस्था की पहचान, भूमिका और इसके व्यापक नेटवर्क के बारे में पता लगाना जांच के अधीन है.

इस संबंधी केस थाना एसएसओसी फाजिल्का में असला एक्ट की धारा 25 के तहत एफआईआर नंबर 16 दिनांक 11-09-2025 दर्ज किया गया है.

यह भी पढ़ें : पंजाब की खानपान विरासत को मिलेगी वैश्विक पहचान, अमृतसरी कुल्चे के लिए GI टैग की तैयारी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari11 September 2025 - 10:23 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of दिल्ली विश्वविद्यालय में 9500 सीटें खाली, मॉप-अप राउंड से प्रवेश की अंतिम कोशिश

दिल्ली विश्वविद्यालय में 9500 सीटें खाली, मॉप-अप राउंड से प्रवेश की अंतिम कोशिश

11 September 2025 - 9:25 PM
Photo of पंजाब की खानपान विरासत को मिलेगी वैश्विक पहचान, अमृतसरी कुल्चे के लिए GI टैग की तैयारी

पंजाब की खानपान विरासत को मिलेगी वैश्विक पहचान, अमृतसरी कुल्चे के लिए GI टैग की तैयारी

11 September 2025 - 8:40 PM
Photo of पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई: अमृतसर में हथियार और हवाला नेटवर्क से जुड़े 6 लोग गिरफ्तार

पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई: अमृतसर में हथियार और हवाला नेटवर्क से जुड़े 6 लोग गिरफ्तार

11 September 2025 - 8:01 PM
Photo of छह दिन बाद अस्पताल से लौटे सीएम मान, बाढ़ राहत के लिए बुलाई हाईलेवल मीटिंग

छह दिन बाद अस्पताल से लौटे सीएम मान, बाढ़ राहत के लिए बुलाई हाईलेवल मीटिंग

11 September 2025 - 6:57 PM
Photo of वाराणसी में भारत-मॉरीशस संबंधों को नई मजबूती, पीएम मोदी और पीएम रामगुलाम की अहम वार्ता

वाराणसी में भारत-मॉरीशस संबंधों को नई मजबूती, पीएम मोदी और पीएम रामगुलाम की अहम वार्ता

11 September 2025 - 5:52 PM
Photo of पंजाब बाढ़: 2185 गांव और 3.88 लाख लोग प्रभावित, 53 की मौत, बचाव में NDRF और फौज तैनात

पंजाब बाढ़: 2185 गांव और 3.88 लाख लोग प्रभावित, 53 की मौत, बचाव में NDRF और फौज तैनात

11 September 2025 - 5:49 PM
Photo of AAP की पहल: 2024-25 पेराई सीजन में पंजाब के गन्ना किसानों को समय पर 679.37 करोड़ रुपये की राशि जारी

AAP की पहल: 2024-25 पेराई सीजन में पंजाब के गन्ना किसानों को समय पर 679.37 करोड़ रुपये की राशि जारी

11 September 2025 - 5:19 PM
Photo of छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सली हमला: दंतेवाड़ा में IED विस्फोट, दो CRPF जवान घायल

छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सली हमला: दंतेवाड़ा में IED विस्फोट, दो CRPF जवान घायल

11 September 2025 - 4:24 PM
Photo of पंजाब में बाढ़ राहत और पुनर्वास तेज, सरकार ने जारी किए मुआवजे और पुनर्निर्माण के निर्देश

पंजाब में बाढ़ राहत और पुनर्वास तेज, सरकार ने जारी किए मुआवजे और पुनर्निर्माण के निर्देश

11 September 2025 - 3:43 PM
Photo of पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, राज्य को दिए गए पैकेज को बताया महज खानापूर्ति

पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, राज्य को दिए गए पैकेज को बताया महज खानापूर्ति

11 September 2025 - 3:14 PM
Back to top button