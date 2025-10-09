Punjabराज्य

पंजाब का नया अध्याय: 3100 गांवों में स्टेडियम, नशा मुक्त अभियान और युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर

Amzad Khan9 October 2025 - 5:22 PM
Punjab Sports Stadiums
भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल बठिंडा में 3100 गांवों के खेल स्टेडियमों का शिलान्यास करते हुए - पंजाब के युवाओं के लिए नई उम्मीद और अवसर

Punjab Sports Stadiums : आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बठिंडा से ₹1194 करोड़ की लागत से 3100 खेल स्टेडियमों की शिलान्यास कर पंजाब में नया इतिहास रच दिया. आज का दिन सिर्फ पंजाब के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है. आज़ादी के 75 साल में किसी भी सरकार ने गांवों की तरफ इस तरह ध्यान नहीं दिया.

गांवों में खेल स्टेडियमों की नई पहल

पहली बार पंजाब सरकार ने गांवों में नौजवानों के लिए आधुनिक और शानदार खेल स्टेडियम बनाने की शुरुआत की है. मान सरकार 3100 गांवों में वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी और एथलेटिक्स के लिए ट्रैक के साथ हर गांव में लोकल खेल के लिए अलग मैदान भी बनाएगी. स्टेडियम में खेल का सामान भी उपलब्ध कराया जाएगा.

सुरक्षा और देखरेख: स्टेडियम की देखरेख गांव के यूथ क्लबों को दी गई है ताकि हर बच्चा इन सुविधाओं का लाभ ले सके और मैदान कमजोर न पड़ें.

नशे के खिलाफ जबरदस्त अभियान

पंजाब में महीनों से नशे के खिलाफ अभियान चल रहा है. पुराने शासनकाल में नशा घर-घर पहुंचाया गया, पंजाब की युवा शक्ति को खोखला किया गया. लेकिन मान सरकार ने नशा तस्करों पर बुलडोज़र चलाया, करोड़ों की ज़ब्तियां की और बड़े तस्करों को जेल में डाल दिया.

जेल में बंद नशा तस्करों की संपत्तियां जब्त की जा रही हैं. जैसे ही कोई बड़ा तस्कर जेल जाता है, विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाती हैं, जिससे साफ हो गया कि पहले यह कारोबार सब मिलकर चला रहे थे.

खेल और स्वास्थ्य से बच्चों का भविष्य संवर रहा है

नशा छोड़ने वाले बच्चों के लिए खेल स्टेडियम में सेहत और खेल का रास्ता खुला है. मान सरकार ने बताया कि भारत की चार राष्ट्रीय टीमों के कप्तान पंजाबी हैं. आने वाले वक्त में और भी कप्तान और चैंपियन इन गांवों से निकलेंगे. अब खेल गांवों की नई पहचान बनेगा.

युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता

मान सरकार ने युवाओं को 55,000 सरकारी नौकरियां दी हैं. ये नौकरियां बिना सिफारिश, बिना पैसे – सिर्फ मेरिट पर दी गई हैं. इसके अलावा चार लाख से अधिक प्राइवेट नौकरियों के अवसर भी खुले हैं क्योंकि इंडस्ट्री पंजाब में निवेश कर रही है.

उद्यमिता की पहल: मोहाली से केजरीवाल और मान सरकार हर कॉलेज में बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ बिजनेस सीखने की सुविधा देंगे. इसका मकसद है कि बच्चा नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने.

पंजाब की नई कहानी: रंगला पंजाब

मान सरकार की ये पहल गांवों में खेल स्टेडियम, नशा मुक्त युवा, रोजगार और बिजनेस के मौके लेकर आई है. विपक्षी पार्टियों ने पंजाब को खोखला किया और युवाओं को नशे में धकेला, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं.

  • गांव-गांव में स्टेडियम बन रहे हैं
  • नौजवान मैदान में लौट रहे हैं
  • नशा तस्कर जेल में हैं

पंजाब फिर रंगला पंजाब बनने की ओर बढ़ रहा है. पंजाब की मिट्टी ने देश को कप्तान, खिलाड़ी और शहीद दिए हैं. अब यही पंजाब आने वाले समय में ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप में झंडा बुलंद करेगा.

यह भी पढ़ें : पंजाब में उद्योगों की नई क्रांति: बड़े निवेश से बुनियादी ढांचे का कायाकल्प, मार्च 2026 तक बदल जाएगा पूरा परिदृश्य

