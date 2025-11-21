Biharराजनीति

प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, जनवरी से सभी 1,18,000 वार्डों में जाकर जनता से करेंगे सीधा संवाद

Shanti Kumari21 November 2025 - 2:28 PM
1 minute read
Prashant Kishor

Prashant Kishor : बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी हार के बाद जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने खुद उसकी जिम्मेदारी ली है। पीके का दावा है कि उनकी ही कुछ गलतियां रही होंगी जिसके कारण जनता ने उन्हें चुनने से इनकार कर दिया।  जनता की उम्मीद न पूरा करने के लिए प्रायश्चित स्वरुप पीके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया था कि वह 20 नवंबर को एक दिन का मौन व्रत करेंगे।

एक दिवसीय मौन उपवास समाप्त

प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को भितिहरवा गांधी आश्रम में अपना एक दिवसीय मौन उपवास समाप्त किया। उपवास तोड़ने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी की प्रेरणा से पुनः जन आंदोलन को मजबूत करने का संकल्प व्यक्त किया।

सभी 1,18,000 वार्डों में जाकर करेंगे जनसंवाद

प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज की मूल सोच यह है कि सिर्फ सरकार या सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था नहीं बदलती, बल्कि समाज के भीतर बदलाव लाना ज़रूरी है। उन्होंने दावा किया कि आगामी 15 जनवरी से वे बिहार के सभी 1,18,000 वार्डों में जाकर बिहार नवनिर्माण संकल्प अभियान के तहत जनता से सीधा संवाद करेंगे। इस दौरान वे सरकार द्वारा किए गए वादों की वास्तविक स्थिति जनता के सामने रखेंगे और उन्हें पूरा कराने की पहल भी करेंगे।

‘ढाई वर्षों में जन सुराज जन-परिवार के रूप में उभरा’

उन्होंने बताया कि पिछले ढाई वर्षों में जन सुराज एक बड़े जन-परिवार के रूप में उभरा है। उन्होंने बिहार की राजनीति में लंबे समय से जातीय विभाजन, पैसे की ताकत और धार्मिक ध्रुवीकरण हावी होने की बात कही, जिसका असर चुनावों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

‘खाई को भरने में टाइम लगेगा’

प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि बिहार की जनता में अपार ताकत है, लेकिन वर्षों से बनी खाई को भरने में समय लगेगा। उनका मानना है कि बिहार में वास्तविक परिवर्तन तभी संभव है, जब समाज स्वयं जागरूक होकर अपने अधिकार और कर्तव्य को समझे।

यह भी पढ़ें बहुत जल्द सिंगर पलक मुच्छल की भाभी बनेंगी भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना, PM मोदी ने दी बधाई

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari21 November 2025 - 2:28 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of चिराग पासवान ने महागठबंधन को घेरा, कहा- हर हार कराती है मंथन मगर…

चिराग पासवान ने महागठबंधन को घेरा, कहा- हर हार कराती है मंथन मगर…

21 November 2025 - 1:20 PM
Photo of अगर आपकी मां ने दूध पिलाया है तो…..सपा नेता रमाकांत दुबे का पूर्व BJP सांसद को खुली चुनौती

अगर आपकी मां ने दूध पिलाया है तो…..सपा नेता रमाकांत दुबे का पूर्व BJP सांसद को खुली चुनौती

21 November 2025 - 12:35 PM
Photo of मोतिहारी में वीआईपी नेता के करीबी कामेश्वर सहनी की हत्या, इलाके में सनसनी

मोतिहारी में वीआईपी नेता के करीबी कामेश्वर सहनी की हत्या, इलाके में सनसनी

21 November 2025 - 12:33 PM
Photo of दीपक प्रकाश कौन हैं? न विधायक, न एमएलसी… फिर भी बने नीतीश सरकार में मंत्री- जानें

दीपक प्रकाश कौन हैं? न विधायक, न एमएलसी… फिर भी बने नीतीश सरकार में मंत्री- जानें

21 November 2025 - 9:45 AM
Photo of बिहार चुनाव में गड़बड़ी के आरोप, आरजेडी ने पोस्टल बैलेट और ईवीएम पर उठाए सवाल

बिहार चुनाव में गड़बड़ी के आरोप, आरजेडी ने पोस्टल बैलेट और ईवीएम पर उठाए सवाल

21 November 2025 - 8:46 AM
Photo of Bihar CM Oath : नीतीश कुमार के CM बनने पर तेजस्वी यादव का X ट्वीट, कहा- लोगों की आशाओं पर…

Bihar CM Oath : नीतीश कुमार के CM बनने पर तेजस्वी यादव का X ट्वीट, कहा- लोगों की आशाओं पर…

20 November 2025 - 3:35 PM
Photo of शपथ के बाद पीएम मोदी ने मंच से लहराया गमछा, तालियों की गूंज से गूंजा गांधी मैदान

शपथ के बाद पीएम मोदी ने मंच से लहराया गमछा, तालियों की गूंज से गूंजा गांधी मैदान

20 November 2025 - 2:45 PM
Photo of नीतीश बने बिहार के CM, नई सरकार पर चिराग की मां का राजनीतिक बयान चर्चा में

नीतीश बने बिहार के CM, नई सरकार पर चिराग की मां का राजनीतिक बयान चर्चा में

20 November 2025 - 2:28 PM
Photo of नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, कैबिनेट में चार नए मंत्री शामिल, जानें उनकी पृष्ठभूमि

नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, कैबिनेट में चार नए मंत्री शामिल, जानें उनकी पृष्ठभूमि

20 November 2025 - 2:13 PM
Photo of एनडीए की नई सरकार में 26 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, शपथ ग्रहण में पीएम मोदी और अमित शाह भी मौजूद रहे

एनडीए की नई सरकार में 26 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, शपथ ग्रहण में पीएम मोदी और अमित शाह भी मौजूद रहे

20 November 2025 - 1:04 PM
Back to top button