पटना में 15 अगस्त से मेगा सफाई अभियान, गंदगी फैलाने वालों को मिलेगा ‘सड़क शत्रु’ का तमगा

Anup Tiwari13 August 2025 - 4:24 PM
Patna Cleanliness Drive
पटना में मेगा सफाई अभियान

Patna Cleanliness Drive : पटना नगर निगम शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए 15 अगस्त से एक विशेष स्वच्छता अभियान शुरू करने जा रहा है. यह अभियान दो अक्टूबर, गांधी जयंती तक चलेगा और इसमें सिर्फ सफाई ही नहीं, बल्कि नागरिकों को जागरूक करने और जिम्मेदार बनाने पर भी खास ध्यान दिया जाएगा. नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर के नेतृत्व में चलने वाले इस अभियान में सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें “सड़क शत्रु” घोषित किया जाएगा.

सिंगल यूज प्लाटिक के इस्तेमाल पर रोक

इस अभियान के दौरान ‘नो प्लास्टिक फैंटास्टिक’ थीम के अंतर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग, भंडारण और बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी. शहर भर में जागरूकता रैलियां, स्वच्छता अभियान और वार्ड स्तर पर निगरानी टीमों के गठन जैसे कार्यक्रम होंगे. पहली बार नगर निगम निजी जमीनों की भी सफाई करेगा, जहां गंदगी पाई जाएगी. सफाई के बाद संबंधित जमीन मालिक को स्वच्छता प्रोटोकॉल की जानकारी दी जाएगी और चेतावनी भी दी जा सकती है.

अतिक्रमण पर सख्ती, दर्ज हो रही FIR

स्वच्छता के साथ ही नगर निगम अतिक्रमण के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाए हुए है. हाल ही में पटना जंक्शन से जीपीओ गोलचक्कर तक चलाए गए विशेष अभियान में दर्जनों झोपड़ियां, पोस्टर-बैनर हटाए गए और कई सामान जब्त किए गए. इस दौरान 48 अतिक्रमणकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई. 35,700 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया. प्रमंडलीय आयुक्त डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने अभियान की नियमित समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि दोबारा अतिक्रमण न हो.

