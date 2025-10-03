Punjabराज्य

NDA में महाराजा रणजीत सिंह प्रिपरेटरी का जलवा: 47 कैडेट पास, मंत्री अमन अरोड़ा ने दी बधाई

Anup Tiwari3 October 2025 - 8:58 PM
1 minute read
Punjab News
मंत्री अमन अरोड़ा ने कैडेटों को बधाई दी (फाइल फोटो)

Punjab News : महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट, एस.ए.एस. नगर (मोहाली) के 47 कैडेटों ने एन.डी.ए.-156 कोर्स के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी (एन.डी.ए.) (II) लिखित परीक्षा पास कर शानदार उपलब्धि हासिल की है. इस संबंध में यू.पी.एस.सी. ने बुधवार देर शाम परिणाम घोषित किए. यह कोर्स जून 2026 में शुरू होगा.

NDA परीक्षा में कैडेटों की रिकॉर्ड सफलता पर दी बधाई

पंजाब के रोजगार उत्पत्ति, कौशल विकास और प्रशिक्षण मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि एन.डी.ए. (II) लिखित परीक्षा देने वाले इस संस्थान के 57 कैडेटों में से 47 कैडेटों ने 82.45 प्रतिशत की शानदार सफलता दर से परीक्षा पास की है. यह संस्थान द्वारा एन.डी.ए. (I) या एन.डी.ए. (II) परीक्षाओं के लिए हासिल की गई अब तक की सबसे अधिक सफलता दर है.

कैडेटों को बधाई देते हुए अमन अरोड़ा ने कहा, ‘ये कैडेट पंजाब का गौरव हैं. मेरी ओर से उन्हें एस.एस.बी. इंटरव्यू और ट्रेनिंग के लिए शुभकामनाएं.’

स्टॉफ और शिक्षकों को दी बधाई

परिणामों पर संतोष व्यक्त करते हुए प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मेजर जनरल (रिटायर्ड) अजय एच. चौहान, वी.एस.एम. ने कहा कि कैडेट अब जल्द ही अपना सर्विसेज सेलेक्शन बोर्ड (एस.एस.बी.) इंटरव्यू देंगे. उन्होंने संस्थान के स्टाफ और अध्यापकों को उनके समर्पित प्रयासों के लिए बधाई दी. उन्होंने बताया कि संस्थान के नौ में से सात कैडेट ए.एफ.सी.ए.टी. परीक्षा पास कर चुके हैं, जिसके परिणाम हाल ही में डी-क्लासीफाइड किए गए हैं. उन्होंने यह भी बताया कि संस्थान की स्थापना से लेकर अब तक इसके 179 पूर्व विद्यार्थी रक्षा सेवाओं में कमीशंड अधिकारी बने हैं.

यह भी पढ़ें : CM मान ने त्योहारों पर दिया तोहफा: ग्रामीण सड़कों के विकास का किया आगाज, अकाली दल और केंद्र सरकार साधा निशाना

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari3 October 2025 - 8:58 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of CM मान ने त्योहारों पर दिया तोहफा: ग्रामीण सड़कों के विकास का किया आगाज, अकाली दल और केंद्र सरकार साधा निशाना

CM मान ने त्योहारों पर दिया तोहफा: ग्रामीण सड़कों के विकास का किया आगाज, अकाली दल और केंद्र सरकार साधा निशाना

3 October 2025 - 8:30 PM
Photo of लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न स्कीमों के तहत करवाए जा रहे हैं विकास कार्य: हरभजन सिंह ई.टी.ओ.

लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न स्कीमों के तहत करवाए जा रहे हैं विकास कार्य: हरभजन सिंह ई.टी.ओ.

3 October 2025 - 7:41 PM
Photo of पंजाब सरकार का डिजिटल कदम: ‘उन्नत किसान’ ऐप से फसल अवशेष प्रबंधन में होगा सुधार

पंजाब सरकार का डिजिटल कदम: ‘उन्नत किसान’ ऐप से फसल अवशेष प्रबंधन में होगा सुधार

3 October 2025 - 7:09 PM
Photo of अमृतसर पुलिस ने पाक तस्करी नेटवर्क का किया पर्दाफाश, 7 पिस्तौल और 1.5 किलो हेरोइन बरामद

अमृतसर पुलिस ने पाक तस्करी नेटवर्क का किया पर्दाफाश, 7 पिस्तौल और 1.5 किलो हेरोइन बरामद

3 October 2025 - 6:40 PM
Photo of पंजाब में ‘पहिल मार्ट’ का उद्घाटन: ग्रामीण महिलाओं की कारीगरी और आत्मनिर्भरता को मिला नया मंच

पंजाब में ‘पहिल मार्ट’ का उद्घाटन: ग्रामीण महिलाओं की कारीगरी और आत्मनिर्भरता को मिला नया मंच

3 October 2025 - 5:10 PM
Photo of पंजाब ने GST वसूली में लगाई लंबी छलांग: 22.35% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा प्रदर्शन

पंजाब ने GST वसूली में लगाई लंबी छलांग: 22.35% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा प्रदर्शन

3 October 2025 - 4:59 PM
Photo of कुरुक्षेत्र से अमित शाह का बड़ा एलान, नए आपराधिक कानूनों ने बदल दी देश की न्याय व्यवस्था, CM नायब सिंह सैनी ने कही ये बड़ी बात

कुरुक्षेत्र से अमित शाह का बड़ा एलान, नए आपराधिक कानूनों ने बदल दी देश की न्याय व्यवस्था, CM नायब सिंह सैनी ने कही ये बड़ी बात

3 October 2025 - 4:46 PM
Photo of दंगाइयों को देंगे ऐसी सजा कि…, विधायक मयंकेश्वर शरण सिंंह ने कानून व्यवस्था पर कर दी बड़ी बात

दंगाइयों को देंगे ऐसी सजा कि…, विधायक मयंकेश्वर शरण सिंंह ने कानून व्यवस्था पर कर दी बड़ी बात

3 October 2025 - 4:14 PM
Photo of योगी सरकार का बड़ा कदम: 6 महीनों में 2.5 लाख युवाओं ने लिया लोन, बने स्वरोजगार के नायक

योगी सरकार का बड़ा कदम: 6 महीनों में 2.5 लाख युवाओं ने लिया लोन, बने स्वरोजगार के नायक

3 October 2025 - 3:03 PM
Photo of ‘युद्ध नशियान विरुद्ध’ का 214वां दिन:  पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता, अब तक 30,000 से ज्यादा नशा तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में हेरोइन जब्त

‘युद्ध नशियान विरुद्ध’ का 214वां दिन:  पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता, अब तक 30,000 से ज्यादा नशा तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में हेरोइन जब्त

3 October 2025 - 2:13 PM
Back to top button